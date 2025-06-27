نتائج مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات مونديال الأندية 2025

كأس العالم للأندية، أسدل الستار على مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العالم 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وترصد السطور التالية نتائج مواجهات الجولة الأخيرة لدور مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

نتائج مباريات الجولة الثالثة من مونديال الأندية 2025

سياتل ساوندرز 0-2 باريس سان جيرمان

أتلتيكو مدريد 1-0 بوتافوجو

بورتو 4-4 الأهلي

إنتر ميامي 2-2 بالميراس

أوكلاند سيتي 1-1 بوكا جونيورز

بنفيكا 1-0 بايرن ميونخ

الترجي 0-3 تشيلسي

لوس أنجلوس 1-1 فلامنجو

دورتموند 1-0 أولسان

صن داونز 0-0 فلومينينسي

أوروا 0-4 مونتيري

الإنتر 2-0 ريفر بليت

يوفنتوس 2-5 مانشستر سيتي

الوداد 1-2 العين

الهلال 2-0 باتشوكا

ريد بول سالزبورج 0-3 ريال مدريد

وتحددت رسميا أطراف ومواعيد جميع مواجهات دور الـ16 (ثمن النهائي) في المونديال.. وجاءت كالتالي:

السبت 28 يونيو

بالميراس ضد بوتافوجو – الساعة 7 مساء

تشيلسي ضد بنفيكا – الساعة 7 مساء

الأحد 29 يونيو

باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي – الساعة 7 مساء

بايرن ميونخ ضد فلامنجو - الساعة 11 مساء

الإثنين 30 يونيو

إنتر ميلان ضد فلومينينسي – الساعة 10 مساء

الثلاثاء 1 يوليو

مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي – الساعة 4 صباحًا

ريال مدريد ضد يوفنتوس - الساعة 10 مساءً

الأربعاء 2 يوليو

بوروسيا دورتموند ضد مونتيري - الساعة 4 صباحًا

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية

- 2 مليون دولار عن كل انتصار في دور المجموعات.

- 1 مليون دولار للتعادل.

- 7.5 مليون دولار للتأهل إلى دور الـ16.

- 13.125 مليون دولار للتأهل إلى دور ربع النهائي.

- 21 مليون دولار للتأهل إلى دور نصف النهائي.

- 30 مليون دولار للوصول إلى النهائي.

- 40 مليون دولار لمن يحرز لقب البطولة.

ويصل إجمالي ما يحصل عليه الفريق الفائز بالبطولة لـ 125 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع الأندية الأوروبية بمكافآت مشاركة تتراوح بين 12.81 مليون دولار و38.19 مليون دولار، وفق ترتيبها من 1 إلى 12.

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