جو هاكنيون يغادر فرقة "ذا بويز" بعد شائعات علاقته بممثلة أفلام إباحية

أعلنت وكالة "ون هاندرد"، المسؤولة عن فرقة الكيبوب "ذا بويز"، اليوم عن مغادرة عضو الفرقة جو هاكنيون، وإنهاء عقده الحصري، وذلك لأسباب تتعلق بـ "مشاكل في حياته الشخصية". يأتي هذا القرار بعد أنباء متداولة عن لقاء خاص لـ هاكنيون مع ممثلة إباحية يابانية سابقة، وما تبعها من شائعات حول تورطه في أنشطة غير قانونية.

بيان الوكالة

في بيان رسمي صدر في 18 يونيو بتوقيت كوريا الجنوبية، أوضحت "ون هاندرد" أنها فور علمها بالمشاكل المتعلقة بالحياة الخاصة لجو هاكنيون، قامت بتعليق أنشطته والتحقق من الحقائق بدقة. وجاء في البيان: "أدركنا خطورة هذه المشكلة وقررنا بوضوح أنه لم يعد من الممكن لنا الحفاظ على ثقتنا به كفنان." وأكدت الوكالة أن القرار تم اتخاذه بعد "مناقشات كافية مع أعضاء فرقة ذا بويز"، وهو "إجراء لا مفر منه لحماية الأعضاء والفريق".

وأضاف البيان أن جو هاكنيون سيتوقف عن جميع أنشطته كعضو في فرقة ذا بويز اعتبارًا من اليوم، مؤكدة أن الوكالة ستبذل قصارى جهدها لدعم الأعضاء المتبقين في الفرقة لضمان استقرارهم واستمرار أنشطتهم. واختتمت "ون هاندرد" بيانها بالاعتذار للمعجبين ووعدت بتقديم "أخبار وأنشطة أفضل في المستقبل".

تفاصيل علاقة مغني الكيبوب بالممثلة

سبق إعلان الوكالة تقرير صادر عن وكالة "نيوز 1" يفيد بتلقيها خطاب استفسار من وكالة "شوكان بونشون" اليابانية إلى "ون هاندرد" بخصوص لقاء خاص لجو هاكنيون مع الممثلة اليابانية السابقة أسوكا كيرارا في مايو الماضي. وأكدت "ون هاندرد" لـ "نيوز 1" تلقيها الخطاب وصحة التقرير مع جو هاكنيون.

وفي تطور لاحق، أفادت صحيفة "10 آسيا" أن مصادر متعددة في الصناعة ذكرت أن جو هاكنيون قد دفع مقابل العلاقة الحميمة مع أسوكا كيرارا. ونقل التقرير عن مصدر قوله: "يُقال إنه ليس جو هاكنيون فقط، بل أيضًا منتج من فرقة ون هاندرد، قد أُقيل من منصبه بسبب قضية الدعارة."

جو هاكنيون ينفي الاتهامات

في المقابل، نشر جو هاكنيون رسالة بخط يده عبر خاصية القصص على حسابه في إنستغرام، نفى فيها بشدة تورطه في أي أنشطة غير قانونية، بما في ذلك الدعارة.

وجاء في رسالته: "أولًا، أعتذر للمعجبين الذين لا بد أنهم صُدموا بشدة من خبري، وكذلك لكل من أثار قلقي بسبب هذه المسألة المشينة. في الساعات الأولى من صباح يوم 30 مايو 2025، حضرتُ تجمعًا خاصًا مع أحد معارفي، وفي حين أنه من الصحيح أنني كنتُ في ذلك التجمع، إلا أنه من غير الصحيح تمامًا أن أمارس أي نشاط غير قانوني، مثل الدعارة التي تُذكر في التقارير الإخبارية والشائعات. أنا أفكر بعمق في أفعالي، وأود أن أعتذر بصدق لكل من صدم من هذا الأمر".

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