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ثقافة وفنون

بعد أدائها في موازين، فرقة AESPA تعلن عن تعاون جديد مع لعبة PUBG

فرقة aespa، فيتو
فرقة aespa، فيتو

بعد إبهارها الجماهير بأدائها المذهل في مهرجان موازين، تستعد فرقة الفتيات الكورية الجنوبية الشهيرة AESPA لخطوة جديدة ومثيرة، حيث أعلنت عن تعاون خاص مع لعبة البقاء الشهيرة PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG).

وجاء الإعلان الرسمي عن هذا التعاون المنتظر منذ ساعات قليلة، عندما كشفت شركة PUBG عن الخبر عبر قنواتها الرسمية، مؤكدة على الشراكة المرتقبة مع فرقة AESPA.

على الرغم من أن التفاصيل الكاملة لهذا التعاون لم يتم الكشف عنها بعد، إلا أن PUBG شوقت المتابعين بالإشارة إلى "تصادم رمزين" (collision of two codes) سيحدث في التاسع من يوليو المقبل، مما يثير التكهنات حول طبيعة هذا الحدث الخاص وما سيقدمه للاعبين ومحبي الفرقة على حد سواء.

فرقة AESPA تبهر الجمهور في مهرجان موازين

صنعت فرقة إيسبا (aespa) الكورية الجنوبية تاريخًا جديدًا في قلب المغرب، حيث أصبحت أول فرقة فتيات كورية تؤدي في مهرجان موازين الدولي العريق مساء أمس الثلاثاء.

ويمثل هذا الأداء لحظة فارقة في مسيرة الفرقة وتأكيدًا على الانتشار المتزايد لموسيقى الكيبوب في العالم العربي.

وشهدت منصة مهرجان موازين حضورًا جماهيريًا غفيرًا من آلاف المعجبين العرب الذين توافدوا لمشاهدة إيسبا. 

وكانت الأجواء حماسية للغاية، حيث تفاعل الجمهور بشكل لافت مع الفرقة، وهتفوا باسم إيسبا طوال فترة الأداء. 

وقدمت عضوات إيسبا أداءً متكاملًا يجمع بين القوة الصوتية، الاحترافية في الأداء الحركي، والحضور المسرحي الطاغي. أظهرت الفرقة قدرتها على التفاعل مع الجمهور وتقديم عروض حية تليق بسمعتها العالمية. تنوعت الأغاني المقدمة لتشمل أبرز أعمال الفرقة مثل أغنية “whiplash” و"super nova" وغيرها العديد من الأغاني التي عشقها جمهور الفرقة.

وتعد aespa أول فنانة كيبوب أنثى تؤدي في مهرجان موازين، وهي ثاني فرقة كيبوب تؤدي في المهرجان بعد ATEEZ. يُذكر أن ATEEZ قد تصدر المهرجان العام الماضي.

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aespa PUBG فرقة الفتيات الكورية مهرجان موازين كيبوب PlayerUnknown s Battlegrounds

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