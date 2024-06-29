الأحد 30 يونيو 2024
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ثقافة وفنون

محمد رمضان يتراجع عن اعتذاره، استئناف حفل مهرجان موازين رغم حداد المغرب

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو
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على الرغم من إعلان  الفنان محمد رمضان اعتذاره عن إحيائه لحفل الليلة المقرر انطلاقه ضمن فعاليات مهرجان موازين 2024، تزامنا مع رحيل الأميرة للاة لطيفة والدة ملك المغرب محمد السادس.. إلا أنه تراجع  محمد رمضان عن اعتذاره بناءً على أوامر من ملك المغرب باستئناف الحفل.

حفل محمد رمضان فى المغرب

و أعلن  محمد رمضان، أن إدارة مهرجان موازين أبلغته أن الحفل قائم في مكانه بالمغرب، ولن يتم إلغاؤه بعد وفاة والدة العاهل المغربي..  

وقال خلال مقطع فيديو مصور: جمهوري المغربي الغالي، بعد فيديو اعتذاري لإدارة مهرجان موازين عن عدم استطاعتي إقامة الحفل، إدارة الحفل بلغتني إن فيه أوامر بإقامة الحفل وعدم إلغائه، وتنفيذًا لهذه الأوامر الحفل قائم في ميعاده وفي انتظاركم في ساحة النهضة.

 

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