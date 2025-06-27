الجمعة 27 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير صحة الغربية يكشف تفاصيل واقعة تبديل الجثث بمشرحة مستشفى زفتى

وكيل صحة الغربية
وكيل صحة الغربية يكشف تفاصيل واقعة تبديل الجثث بمشرحة مستشفى

أكد الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن المديرية تحركت بشكل فوري، عقب رصد واقعة تبديل جثامين سيدتين داخل مشرحة مستشفى زفتى العام، مشددًا على أن الخطأ تم تداركه خلال نصف ساعة فقط من حدوثه.

رئيس مياه الغربية: خط مياه الجلاء بالمحلة ضمن خطة الإحلال والتجديد وجارٍ عملية الإصلاح (صور)

خلافات بسبب الميراث تنتهي بجريمة مأساوية، مصرع سيدة على يد شقيقها في الغربية

وأوضح وكيل صحة الغربية في بيان رسمي، أنه تم التعرف بشكل صحيح على الجثمان من قبل أهل المتوفاة فاقدة الأهل، ولم يتم دفن أي من الجثمانين، مؤكدًا أن الواقعة لم تسفر عن أي أضرار نهائية، وتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة.

وأشار وكيل صحة الغربية إلى أنه تم تحويل المسؤول عن الخطأ إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المتسببين، مؤكدًا أن مديرية الصحة لن تتهاون مع أي تقصير أو إهمال في التعامل مع ملفات ذات حساسية إنسانية كملف حفظ الجثامين.

كما شدد على استمرار المتابعة والتدقيق في إجراءات العمل داخل المستشفيات العامة والمركزية بنطاق المحافظة، حرصًا على احترام مشاعر المواطنين وضمان تقديم خدمة طبية وإدارية على أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

قبل لحظات من الدفن، سيدة تكتشف أن الجثمان ليس لوالدتها بالغربية

خلافات بسبب الميراث تنتهي بجريمة مأساوية، مصرع سيدة على يد شقيقها في الغربية

حريق هائل يلتهم محل أدوات صحية أسفل برج سكني في طنطا (صور)

انقلاب سيارة نقل محملة بمادة كاوية على طريق السنطة - زفتى بالغربية (صور)

الأكثر قراءة

800 جنيه تراجعا في سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

وزير العمل: 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألفا للمصاب في حادث المنوفية

رسائل مهمة من السيسي لقادة قطر وإيران وبريطانيا واليونان والبحرين وعمان والأمم المتحدة

كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي المرتقبة

القبض على سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

مصرع وإصابة 21 شخصا، ننشر أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

الأهلي يستعد لإعلان صفقة جديدة، تعرف على التفاصيل

انهيار جزئي لعقار غير مأهول بالسكان في القليوبية

خدمات

المزيد

اخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

هل يتيح البنك الزراعي تمويلا للقاصر؟

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر الأرز اليوم

المزيد

انفوجراف

أحمد السقا وبراد بيت وهنا الزاهد أبرز الأبطال.. خريطة أفلام صيف 2025 عربي وأجنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية أول جمعة في العام الهجري الجديد

تفسير رؤية ضياع الذهب في المنام وعلاقتها بخسارة الأموال

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية