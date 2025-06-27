مدير صحة الغربية يكشف تفاصيل واقعة تبديل الجثث بمشرحة مستشفى زفتى

أكد الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن المديرية تحركت بشكل فوري، عقب رصد واقعة تبديل جثامين سيدتين داخل مشرحة مستشفى زفتى العام، مشددًا على أن الخطأ تم تداركه خلال نصف ساعة فقط من حدوثه.

وأوضح وكيل صحة الغربية في بيان رسمي، أنه تم التعرف بشكل صحيح على الجثمان من قبل أهل المتوفاة فاقدة الأهل، ولم يتم دفن أي من الجثمانين، مؤكدًا أن الواقعة لم تسفر عن أي أضرار نهائية، وتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة.

وأشار وكيل صحة الغربية إلى أنه تم تحويل المسؤول عن الخطأ إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المتسببين، مؤكدًا أن مديرية الصحة لن تتهاون مع أي تقصير أو إهمال في التعامل مع ملفات ذات حساسية إنسانية كملف حفظ الجثامين.

كما شدد على استمرار المتابعة والتدقيق في إجراءات العمل داخل المستشفيات العامة والمركزية بنطاق المحافظة، حرصًا على احترام مشاعر المواطنين وضمان تقديم خدمة طبية وإدارية على أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط.

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