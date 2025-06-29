الأحد 29 يونيو 2025
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حوادث

حريق يلتهم مخزن إطارات السيارات في السلام

حريق مخزن، فيتو
حريق مخزن، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل مخزن إطارات السيارات بـمدينة السلام، دون وقوع أى إصابات.

حريق مخزن إطارات السيارات بالسلام

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن إطارات السيارات بمنطقة النهضة بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين أن الحريق اندلع داخل مخزن إطارات سيارات على مساحة (200) متر، بالطابق الأرضي، والمكون من طابقين.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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