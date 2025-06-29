الأحد 29 يونيو 2025
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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل محل ملابس في حلوان

حريق محل ملابس، فيتو
حريق محل ملابس، فيتو

انتدبت نيابة حلوان الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل محل ملابس بأحد العقارات السكنية بمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل محل ملابس بأحد العقارات السكنية بمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة دون وقوع أي إصابات.

 

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق محل ملابس بحلوان، فيتو
حريق محل ملابس بحلوان، فيتو

حريق محل ملابس بحلوان

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل ملابس بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة حلوان وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

 

 

حريق محل ملابس بحلوان، فيتو
حريق محل ملابس بحلوان، فيتو

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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الإدارة العامة للحماية المدنية جنوب محافظة القاهرة النيابة العامة الحماية المدنية

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