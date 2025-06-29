مسلسل آسر الحلقة 62،غازي يكتشف علاقة آسر وحياة

دارت أحداث مسلسل آسر الحلقة 62 حول تعرض راغب إلى قسوة شديد من قبل رجال الشرطة داخل الحبس، ويشعر بالسعادة حين تزوره حياة وعزت وآسر.

ويطلب راغب من آسر أن يساعده على الخروج من هذا المكان، فيوهمه آسر بأنه سيفعل، لكنه في الحقيقة ينفذ خطته للتخلص منه، انتقامًا لما فعله به في الماضي حين كان مجد.

ويخرج آسر إلى حياة ويحاول إقناعها بمواصلة تنفيذ الخطة، بعدما لاحظ أنها بدأت تميل إلى راغب وتحن إليه، خاصة بعدما رأت في عينيه لحظة ضعف وبراءة، ويقترب آسر من حياة، ويكشف أمام عزت أن حياة قد تتراجع عن تنفيذ الخطة.

يغضب عزت ويأمر آسر وحياة باستكمال تنفيذ الخطة مهما كلف الأمر، خصوصًا بعد أن ارتكب جريمة قتل، وفي أثناء ذلك، كان غازي يتجسس عليهم، ويرى علامات الغضب على وجه عزت، كما يلاحظ تقارب آسر وحياة، ويشاهد آسر وهو يقبلها من رأسها بحنان، فيفهم حقيقة ما يجري.

يتوجه إلى حياة ليواجهها، لكنها تنكر كل شيء، وتقوم بطرده من غرفتها، بل وتهدده بطرده من المنزل.

هذه المرة، لا يظهر غازي أي ضعف، ويظل متمسكًا بموقفه، وتنتهي الحلقة بمشهد يجمع آسر والخال، حين يصلهما خبر مفاده أن غازي قد يتدخل فيقدم الخال ورقة إلى آسر ويتحدثان بود وينتهي الحديث على تأكيد آسر أنه لم يعد مجد.

تفاصيل مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.