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أخبار مصر

كامل الوزير عن حادث الإقليمي: "هات أي استشاري طرق وراجع ورانا.. متقولش أي كلام وخلاص"

كامل الوزير
كامل الوزير

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن وزارة النقل تعمل وفقًا لمعايير علمية وفنية دقيقة، مشيرًا إلى أن جميع مشروعات الطرق يتم تنفيذها تحت إشراف استشاريين معتمدين وخبراء متخصصين.

وأضاف وزير النقل، في تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد، ردًا على الانتقادات المتعلقة بـ حادث الطريق الدائري الإقليمي: "هات أي استشاري طرق وراجع ورانا.. متقولش أي كلام وخلاص، إحنا ماشيين بخطة واضحة، وكل مشروع بيتعمل بيكون ليه إشراف هندسي كامل، واللي عنده كلام فني يقوله بالأرقام والمستندات مش بالكلام المُرسل".

وأشار الوزير إلى أن الدولة نفذت شبكة طرق ضخمة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الوزارة تتابع بصفة مستمرة أعمال الصيانة والتطوير في جميع المحاور والطرق الحيوية.

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وشدد الوزير على أن الحوادث مسؤولية مشتركة لا تتعلق فقط بالطريق، وإنما بسلوكيات القيادة والالتزام بالإجراءات المرورية، قائلًا: "اللي بيقود عكس الاتجاه أو بيتجاوز السرعة القانونية بيكون سبب في كوارث، ومش من العدل تحميل الطريق وحده المسؤولية".

وأكد كامل الوزير أن الوزارة لا تتوانى في محاسبة أي جهة أو مقاول في حال وجود تقصير أو خطأ، مضيفا: "اللي مقصر بيتحاسب فورًا، ومفيش عندنا مجاملة في سلامة الناس".

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وكان الطريق الإقليمى فى نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، شهد يوم الجمعة الماضي، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 19 فتاة، والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.

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كامل الوزير وزير النقل حادث الطريق الدائري الإقليمى محافظة المنوفية كفر السنابسة

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