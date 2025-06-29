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أخبار مصر

كامل الوزير بعد كارثة الطريق الإقليمي: جاهز أتحاسب لو أخطأت (فيديو)

كامل الوزير
كامل الوزير
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أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي له فيما يتعلق بحادث الطريق الدائري الإقليمي تضمنت محاسبة جميع من يثبت تورطه في الحادث مهما كان بعد إعلان نتيجة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والأجهزة المتخصصة.

وتابع كامل الوزير في تصريحات تلفزيونية خلال جولة تفقدية قام بها اليوم الأحد في موقع حادث الطريق الدائري الإقليمي: "الريس قالي مفيش حد فوق الحساب، والمدان يتحاسب أيا كان هو مين".

 


وأكد وزير النقل استعداده للحساب إذا ثبت تقصيره وتسببه في الحادث قائلا: "أنا جاهز أتحاسب لو أنا أخطأت".
 

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وكان الطريق الإقليمى فى نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، شهد يوم الجمعة الماضي، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة، والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.

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الطريق الدائري الإقليمي كامل الوزير وزير النقل الرئيس عبد الفتاح السيسي حادث الطريق الدائرى كفر السنابسة محافظة المنوفية

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