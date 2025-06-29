تذبذب أسعار العملات الرقمية ترقبا لقرارات اقتصادية ومستويات التضخم بالأسواق

العملات الرقمية، شهد سوق العملات الرقمية اليوم الأحد 29 يونيو 2025 حالة من التذبذب المحدود مع ميل طفيف نحو الاستقرار في معظم الأصول الرقمية الكبرى وذلك وسط حالة من الحذر تسيطر على المستثمرين في ظل ترقب للقرارات الاقتصادية الكبرى وقراءات التضخم المرتقبة في الأسواق العالمية.

وافتتحت عملة البيتكوين تداولاتها بالقرب من مستوى 107400 دولار أمريكي بعد أن تحركت في نطاق ضيق بين 107200 و108400 دولار ما يعكس سلوكًا عرضيًا نتيجة توازن نسبي بين ضغوط البيع وجني الأرباح من جهة وعمليات الشراء المؤسسي والدعم الفني من جهة أخرى.

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حركة تداولات العملات الرقمية خلال يونيو 2025

أما عملة الإيثريوم فقد حافظت هي الأخرى على تداولاتها قرب مستوى 2435 دولارًا مع تسجيل أعلى سعر يومي عند 2462 دولار وأدنى عند 2427 دولار ما يشير إلى استقرار نسبي بعد موجة تصحيح هادئة خلال الأسبوع الماضي ورغم استمرار تراجع بعض مؤشرات الزخم قصيرة المدى فإن الإيثريوم لا يزال يحظى بدعم من تطورات تقنية متوقعة مثل تحديثات شبكة إيثريوم القادمة وتحسين كفاءة المعاملات.

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العديد من العملات البديلة altcoins

ومن جانبه قال الدكتور محمد حسين نصر الدين خبير اسواق المال لــ “ فيتو”: سجلت العديد من العملات البديلة altcoins أداء متفاوتًا حيث ارتفعت عملة سولانا بنسبة 1.2% لتتداول قرب 142 دولار بينما حافظت عملة بولكادوت على استقرارها عند مستوى 6.1 دولار تقريبًا في حين شهدت عملة كاردانو انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.5% بعد موجة ارتفاعات سريعة سجلتها خلال الأسابيع الماضية.

وتابع جسين قائلا: حجم التداولات اليومي في السوق ككل بلغ نحو 45 مليار دولار بانخفاض طفيف عن مستويات الأسبوع الماضي وهو ما يعكس استمرار حالة الترقب وتخوف المستثمرين الأفراد من الدخول بكامل السيولة في هذا التوقيت خصوصًا مع غياب محفزات قوية على المدى القصير وتراجع شهية المخاطرة بفعل الأخبار الاقتصادية المتباينة.

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أداء البيتكوين خلال الأيام المقبلة

وتبقى الأنظار موجهة نحو أداء البيتكوين خلال الأيام المقبلة خاصةً عند مستويات المقاومة الفنية القريبة من 110000 دولار والتي إن تم اختراقها قد تعني بداية موجة صعود جديدة أما الفشل في ذلك فقد يؤدي إلى مزيد من التراجع نحو مستويات 103000 دولار مجددًا.

في المجمل يمكن القول إن سوق العملات الرقمية يعيش اليوم حالة من الهدوء الحذر مع بقاء الثقة العامة قائمة في مسار السوق على المدى المتوسط والطويل خصوصًا مع توقعات استمرار تبني المؤسسات الكبرى للأصول الرقمية وتوسع استخدامات البلوك تشين في قطاعات متعددة.

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