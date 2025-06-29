مؤشر EGX30 يسجل مكاسب شهرية تجاوزت 3.3%.. وخبيرة ترصد أداء البورصة المصرية اليوم.. ونصائح مهمة للمستثمرين

البورصة المصرية، شهدت البورصة المصرية، ممثلة بالمؤشر الرئيسي EGX30 ، ارتفاعًا عند إغلاق تعاملات اليوم الأحد، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى متوسط تقريبي عند 33,200 نقطة، مع تزايد أحجام التداول بدعم من عمليات شراء محلية وعربية، في المقابل هناك تراجع بسيط في ملكية الأجانب كما جاء هذا الارتداد الإيجابي تزامنًا مع تحسن الأجواء الإقليمية، خاصة بعد أجواء التهدئة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى توقعات خفض الفائدة الأمريكية التي عززت شهية المخاطرة العالمية حيث تمثل هذه العوامل دفعة معنوية للأسواق الناشئة، بما فيها السوق المصري.

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مؤشر EGX30 يسجل مكاسب شهرية تجاوزت 3.3%

ومن جانبه قال الدكتور نبيل فرج خبير اسواق المال : تظهر البيانات التاريخية أن أداء المؤشر يعد امتدادًا لتوجه صعودي مستمر منذ بداية النصف الثاني من العام، حيث سجل EGX30 مكاسب شهرية تجاوزت 3.3%، وسجل مكاسب سنوية تصل إلى نحو 20% مقارنة بالعام الماضي ، وفيما يتعلق بالقطاعات، شهد قطاع البنوك انتعاشًا طفيفًا، حيث ارتفعت القيمة السوقية للقطاع بنحو 0.3% يوم الخميس الماضي، مما يعكس استمرار سيولة إيجابية في السوق .

قرارات استثمارية مدروسة في ظل استمرار التذبذبات بالأسواق المالية

وتابع فرج قائلا: مع اقتراب شهر يوليو، تزداد أهمية اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة في ظل استمرار التذبذبات بالأسواق المالية، وتأثر البورصة المصرية بالعوامل الجيوسياسية العالمية والمحلية ومن هنا، نقدم أهم النصائح للمستثمرين لضمان تعامل آمن وأكثر ربحية خلال الفترة المقبلة .

وأشار فرج الى اهميه التركيز على الأسهم الدفاعية في قطاعات مثل الأغذية والرعاية الصحية، التي تُظهر تماسكًا نسبيًا في فترات التقلب كما يُفضل توزيع المحفظة بين أكثر من قطاع لتقليل المخاطر، مع مراعاة التنويع بين الأسهم القيادية والشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة .

ونوة الى ضرورة مراقبة المؤشرات الفنية وعدم الاندفاع وراء تحركات السوق المفاجئة فالتسرع في الشراء أو البيع أثناء جلسات التذبذب قد يؤدي لخسائر غير محسوبة بالاضافة الى المتابعة اليومية للأخبار الاقتصادية العالمية وأسعار السلع كالذهب والنفط لتظل ضرورية، نظرًا لتأثيرها المباشر على أداء السوق المصري .

أداء البورصة المصرية اليوم ونصيحه للمستثمرين

قالت ماجى سليم خبيرة اسواق المال ان المؤشرات الرئيسيسة اختتمت اولى جلسات الاسبوع على صعود جماعى بالمؤشرات الرئيسية مدعومة بقوة شرائية مؤسسية على الاسهم القيادية فى انعكاس لحالة التفاؤل بانهاء التواترات الجيوسياسية، لينهى المؤشر الرئيسى تداولاته عند الـ 33206 نقطة مضيفا لرصيده 203 نقطة، كما انهى مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة تداولاته عند 9911 نقطة مضيفا لرصيده 99 نقطة، جاء ذلك باحجام تداولات تخطت الـ 7 مليار جنيه، مع حراك نشط على الاسهم القيادية التى تتحرك فى حركة عرضية قرب مناطق المقاومة الرئيسية.

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معظم القطاعات شهدت نشاط واضح اثر بالايجاب على شهية المتعاملين

واشارت ماجى الى ان معظم القطاعات شهدت نشاط واضح اثر بالايجاب على شهية المتعاملين، لنشهد اداء عرضى تجميعى على معظم الاسهم وخاصة القيادية، ومع ذلك كان لاسهم القروش نصيب من المضاربات الصحية التى عكست حالة التفاؤل بنشاط الشركات المقيدة، ومن المتوقع خلال جلسة نهاية الشهر غدا ان نشهد استمرار للاداء العرضى التجميعى مع بعض عمليات التهدئية على معظم الاسهم التى شهدت رالى صعود قوى، لنجد ان المؤشر الرئيسى مازال يواجه مستوى المقاومة 33500 – ثم 34000 نقطة على ان يكون الدعم عند 32800 ثم 32300 نقطة، مع مراقبة لمنطقة الـ 32000 نقطة.

خبيرة اسواق المال توجه نصيحه للمستثمرين

ونوهت سليم الى ان مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة لديه مقاومة عند منطقة الـ 10050 نقطة على ان يكون الدعم عند 9800 – ثم 9600 نقطة،

لذا ينصح بالاحتفاظ خلال الاتجاه الصاعد طالما السهم يتحرك اعلى مستوى المقاومة مع اجتزاء جزء من السيولة لعمل مضاربات يومية بنسبة ربح يومية.

البورصة تربح 17 مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

جدير بالذكر ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد، “أولى جلسات الأسبوع”، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.356 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 33206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 41299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14914 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 9911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13457 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3457 نقطة.



كواليس تعاملات نهاية الأسبوع

جدير بالذكر ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء الماضي، آخر جلسات الأسبوع قبيل إجازة رأس السنة الهجرية، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.339 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 33002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 41085 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 14821 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 9811 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 13344 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3426 نقطة.

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