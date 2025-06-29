الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بشبين القناطر

اصابة شخص في حادث
اصابة شخص في حادث تصادم، فيتو

شهدت منطقة عرب العليقات التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حادث تصادم بين مركبة "توكتوك" وميني باص، وذلك في الاتجاه القادم من كفر الشوبك باتجاه أبو زعبل.

 

المؤبد لعامل وتغريمه 100 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات في القليوبية

محافظ القليوبية يترأس اجتماع اللجنة العليا للإعلانات

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم توكتوك وميني باص بشبين القناطر

وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإسعاف إلى موقع الحادث. وتبين من المعاينة الأولية وقوع التصادم مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخانكة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجارٍ المتابعة مع الجهات المعنية للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستشفى الخانكة المركزي مستشفي الخانكة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية مدير أمن القليوبية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

المؤبد لعامل وتغريمه 100 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات في القليوبية

وزير الإسكان ومحافظ القليوبية يتفقدان محطة مياه نوب طحا بشبين القناطر

محافظ القليوبية يستقبل وفد من 50 شابا وفتاة لزيارة المعالم السياحية والأثرية

محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات بعدد من المديريات الخدمية

الأكثر قراءة

بعد تدهور حالتها الصحية، نقل الناجية الوحيدة من حادث المنوفية الكارثي للمستشفى (صور)

مقطع غريب، مروحية تلقي آلاف الدولارات والسر في وفاة صاحب مغسلة سيارات (فيديو)

قرار عاجل من النيابة فى اتهام أحمد السقا بالتعدي على طليقته مها الصغير

إبراهيم فايق يؤكد اعتزال شيكابالا ويعلق: أعظم من لمس الكرة

رسالة طمأنة من الحكومة بشأن زيادة أسعار السلع، تعرف على التفاصيل

زيادة جديدة بأسعار السجائر والكحوليات، النواب يقر تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

زغلول صيام يكتب: العشوائية تسيطر على الزمالك.. مجلس الإدارة سلم مفتاح النادي!.. هو إدوارد اللي هيصلح المايل؟!

استضاف وفود القمة العربية، حريق يلتهم فندق «قلب العالم» فى العراق عقب شهرين من افتتاحه

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 19- 06- 2025

سعر الألومنيوم اليوم الأحد 29-6-2025 في الأسواق

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد 29 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعديلات قانون التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

غار ثور وحكم زيارته والأحاديث الصحيحة التي وردت فيه

لو عايز تحس بالخشوع في الصلاة ومش عارف، أمين الفتوى يوضح الخطوات

تفسير حلم الخنزير في المنام وعلاقته بالمرور بضائقة مالية

المزيد
الجريدة الرسمية