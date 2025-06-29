إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بشبين القناطر

شهدت منطقة عرب العليقات التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حادث تصادم بين مركبة "توكتوك" وميني باص، وذلك في الاتجاه القادم من كفر الشوبك باتجاه أبو زعبل.

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم توكتوك وميني باص بشبين القناطر

وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإسعاف إلى موقع الحادث. وتبين من المعاينة الأولية وقوع التصادم مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخانكة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجارٍ المتابعة مع الجهات المعنية للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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