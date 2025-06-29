الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المشكلة في القطعة، آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية بشأن امتحان الإنجليزي (فيديو وصور)

آراء طلاب الثانوية
آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو

عبر طلاب الثانوية العامة عن آرائهم بمحافظة القليوبية عقب أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، حيث أكدت الطالبات بلجنة مدرسة الشيماء الثانوية بنات أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط باستثناء القطعة التي جاءت صعبة.  

وزير الإسكان ومحافظ القليوبية يتفقدان محطة مياه نوب طحا بشبين القناطر

محافظ القليوبية يستقبل وفد من 50 شابا وفتاة لزيارة المعالم السياحية والأثرية

 وأكد الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، مع وجود بعض الكلمات والجزئيات التي تحتاج إلى دقة في الفهم وخاصة في القطعة. 

وأعلن مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بـ القليوبية، عن جاهزية لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة، والتي بدأت أعمالها في 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو 2025، تحت رعاية وزير التعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية. 

وأوضح عبده أنه تم تجهيز 104 لجان عامة لأداء الامتحانات هذا العام، تضم 50 ألفًا و213 طالبًا وطالبة، إلى جانب 24 استراحة للملاحظين، موزعة بالتساوي بين الرجال والسيدات، لتوفير سبل الراحة للعاملين خلال فترة الامتحانات.

اراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 
آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 
اراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 
آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 

 

اراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 
آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 
اراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 
آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 
اراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 
آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 
اراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 
آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 
اراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 
آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بالقليوبية مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبيه محافظة القليوبية

مواد متعلقة

وزير الإسكان ومحافظ القليوبية يتفقدان محطة مياه نوب طحا بشبين القناطر

محافظ القليوبية يتابع جهود إزالة تراكمات القمامة بمنطقة كباري العصار

محافظ القليوبية يتفقد مركز الدم المتنقل بشارع 15 مايو بشرق شبرا الخيمة

انهيار جزئي لعقار غير مأهول بالسكان في القليوبية

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تحذر هؤلاء من تناول الفياجرا

زيادة جديدة بأسعار السجائر والكحوليات، النواب يقر تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة جديدة في ملف وسام أبو علي ومصير رحيله

رسالة طمأنة من الحكومة بشأن زيادة أسعار السلع، تعرف على التفاصيل

رؤساء مجلس الدولة وهيئة القضايا والنيابة الإدارية ومحكمة النقض يؤدون اليمين أمام السيسي

ضريبة جديدة على السجائر والكحوليات، نص تعديلات قانون «القيمة المضافة»

الابتلاء بموت الأبناء من أقسى التجارب، حادث الطريق الإقليمي يذكر علاء مبارك بوفاة نجله

محاسبة المسئول أيا كان موقعة، مطالب برلمانية بعد حادث المنوفية

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد 29 يونيو 2025

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

انخفاض ملحوظ في التفاح البلدي والشمام، أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

14 شرطا من السياحة للشركات للعمل بموسم العمرة الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة الصف وأسماؤها

هل تأويل الرؤى علم أم هبة من الله؟ تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

الأوقاف تعقد 318 مجلسًا فقهيا حول ضوابط بناء الأسرة في الإسلام (ًصور)

المزيد
الجريدة الرسمية