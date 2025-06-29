المشكلة في القطعة، آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية بشأن امتحان الإنجليزي (فيديو وصور)

عبر طلاب الثانوية العامة عن آرائهم بمحافظة القليوبية عقب أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، حيث أكدت الطالبات بلجنة مدرسة الشيماء الثانوية بنات أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط باستثناء القطعة التي جاءت صعبة.

وأكد الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، مع وجود بعض الكلمات والجزئيات التي تحتاج إلى دقة في الفهم وخاصة في القطعة.

وأعلن مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بـ القليوبية، عن جاهزية لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة، والتي بدأت أعمالها في 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو 2025، تحت رعاية وزير التعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

وأوضح عبده أنه تم تجهيز 104 لجان عامة لأداء الامتحانات هذا العام، تضم 50 ألفًا و213 طالبًا وطالبة، إلى جانب 24 استراحة للملاحظين، موزعة بالتساوي بين الرجال والسيدات، لتوفير سبل الراحة للعاملين خلال فترة الامتحانات.

آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو

آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو

آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو

آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو

آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو

آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو

آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو

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