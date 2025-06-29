الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فيديو وثق الواقعة، القبض على 9 سائقين ساروا عكس الاتجاه على الطريق الإقليمي

سائقين ساروا عكس
سائقين ساروا عكس الاتجاه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائدى عدد من السيارات بالسير عكس الاتجاه بالطريق الدائرى الإقليمى “شبرا -  بنها الحر”  بالشرقية.. وضبط مرتكبى الواقعة.
 


رصدت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائدى عدد من السيارات بالسير عكس الاتجاه بالطريق الدائرى الإقليمى (شبرا /بنها الحر) بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

شاب ينهي حياته بمدينة نصر بسبب خلافات عائلية

القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل ربع مليار جنيه حصيلة تجارة المخدرات


وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارات الظاهرة بمقطع الفيديو وقائديها وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو وثق الواقعة القبض على 9 سائقين السير عكس الاتجاه الطريق الاقليمى مركز شرطة بلبيس طريق الدائري الاقليمي

مواد متعلقة

شاب ينهي حياته بمدينة نصر بسبب خلافات عائلية

القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل ربع مليار جنيه حصيلة تجارة المخدرات

استقبال آخر أفواج بعثة حج القرعة بمطار القاهرة

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 9 ملايين جنيه

الداخلية تكشف ملابسات فيديو انقلاب سيارة بسبب رعونة سائق بالقاهرة

الداخلية تكشف حقيقة العثور على جثتين أسفل كوبري بالخليفة

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الثورة: 30 يونيو نقطة تحول فارقة

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

الأكثر قراءة

بعد تدهور حالتها الصحية، نقل الناجية الوحيدة من حادث المنوفية الكارثي للمستشفى (صور)

مقطع غريب، مروحية تلقي آلاف الدولارات والسر في وفاة صاحب مغسلة سيارات (فيديو)

قرار عاجل من النيابة فى اتهام أحمد السقا بالتعدي على طليقته مها الصغير

إبراهيم فايق يؤكد اعتزال شيكابالا ويعلق: أعظم من لمس الكرة

رسالة طمأنة من الحكومة بشأن زيادة أسعار السلع، تعرف على التفاصيل

زيادة جديدة بأسعار السجائر والكحوليات، النواب يقر تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

زغلول صيام يكتب: العشوائية تسيطر على الزمالك.. مجلس الإدارة سلم مفتاح النادي!.. هو إدوارد اللي هيصلح المايل؟!

استضاف وفود القمة العربية، حريق يلتهم فندق «قلب العالم» فى العراق عقب شهرين من افتتاحه

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 19- 06- 2025

سعر الألومنيوم اليوم الأحد 29-6-2025 في الأسواق

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد 29 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعديلات قانون التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

غار ثور وحكم زيارته والأحاديث الصحيحة التي وردت فيه

لو عايز تحس بالخشوع في الصلاة ومش عارف، أمين الفتوى يوضح الخطوات

تفسير حلم الخنزير في المنام وعلاقته بالمرور بضائقة مالية

المزيد
الجريدة الرسمية