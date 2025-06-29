فيديو وثق الواقعة، القبض على 9 سائقين ساروا عكس الاتجاه على الطريق الإقليمي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائدى عدد من السيارات بالسير عكس الاتجاه بالطريق الدائرى الإقليمى “شبرا - بنها الحر” بالشرقية.. وضبط مرتكبى الواقعة.





رصدت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائدى عدد من السيارات بالسير عكس الاتجاه بالطريق الدائرى الإقليمى (شبرا /بنها الحر) بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.



وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارات الظاهرة بمقطع الفيديو وقائديها وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.



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