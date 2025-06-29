شاب ينهي حياته بمدينة نصر بسبب خلافات عائلية

أقدم شاب على إنهاء حياته اليوم الأحد، بمدينة نصر، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

شاب ينهي حياته بمدينة نصر

وتُشير التحقيقات الأولية إلى أن السبب وراء الحادث هو مروره بضائقة نفسية حادة على إثر خلافات عائلية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بإقدام شخص على التخلص من حياته. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة.

وبالفحص، تبين أن الجثمان يعود لشاب يعمل "سماكًا" ومقيم في مدينة نصر رفقة أسرته.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب كان يمر بحالة نفسية سيئة في الآونة الأخيرة بسبب رفض والدته لزواجه من الفتاة التي يحبها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحديد ملابسات الحادث.

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