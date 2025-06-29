التحفظ على دقيق بلدي مدعم في حملة علي المحال والمخابز بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة تموينية مكبرة برئاسة سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع الدكتورة شيرين محمد، رئيس مجلس مدينة أبشواي، بهدف ضبط أسواق مركز ومدينة أبشواي.

نتائج الحملة التموينية علي مركز ابشواي

وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 24 شيكارة دقيق بلدي زنة الواحدة 50 كيلو جراما، بإجمالي 1200 كيلوجرام، محملة على تروسيكل في محاولة لتهريبها الي السوق السوداء، وطن أسمدة زراعية خاصة بوزارة الزراعة عبارة عن 20 شيكارة سماد يوريا 46% نيتروجين، محظور تداولها خارج منافذ وزارة الزراعة، كما تم تحرير 21 مخالفة تموينية.

أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات مستمرة في جميع المراكز للتصدي لأي محاولات للإضرار بمصلحة المواطن، وطالب التجار وأصحاب المخابز بالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الانضباط في الأسواق.

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