تحرير 342 مخالفة تموينية بالفيوم خلال أسبوع

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات تموينية مكثفة على أسواق ومخابز القرى والمدن على مدار أسبوع، بهدف ضبط الأسواق، ومنع تداول أي سلع غير مطابقة للمواصفات، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملات التموينية في اسبوع

وقد أسفرت الحملات عن تحرير 342 مخالفة تموينية مختلفة، منها 223 مخالفا لقطاعي المخابز ومحطات الوقود، و219 مخالفة تموينية متنوعة لقطاعي الأسواق والمحال التجارية، وتم إحالة المخالفات إلى الأجهزة الأمنية بالمحافظة، لإحالتها إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

سلع تم التحفظ عليها أثناء الحملات

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات تمكنت من التحفظ علي سيارة ربع نقل محملة 90 شيكارة سماد زراعي مدعم، زنة الشيكارة 50 كيلو جرام خاص بوزارة الزراعة، بإجمالي وزن 4 أطنان، و1500 كيلو مخلفات جبنه معبأة داخل أكياس بلاستيكية، غير مدون عليها أي علامات او بيانات، و1175 عبوة سلع غذائية وعطارة منتهية الصلاحية، و10 شكائر دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بإجمالي 500 كيلو جرام دقيق، 180 كيلو جرام جمبري مجهول المصدر.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بالمركز، بتكثيف الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، حتى تتمكن المديرين من مواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول سلع مجهول. المصدر أو غير صالحة للاستهلاك.

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