مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة في المنيا

أعلنت غرف العمليات بالوحدة المحلية والإسعاف في محافظة المنيا، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، إلى ثلاث وفيات واثنين مصابين.

مصرع 3 أشخاص بينهم طفل وإصابة 2 آخرين إثر حادث مروع في المنيا

تم نقل المصابين إلى مستشفى بني مزار المركزي، بينما تم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة المستشفى ذاته.

قرية البهنسا بمركز بني مزار في المنيا

وتضم قائمة الوفيات كل من: أشرف محمود عبد الله (35 عامًا)، عامل، ومحمود محمود محمد (10 سنوات)، يعمل بالزراعة، وحمادة محمد عبد الله (30 عامًا)، موظف في الكهرباء، جميعهم مقيمون في قرية البهنسا بمركز بني مزار.

أما المصابان، فهما: مسعد باسم مسعد (18 عامًا)، عامل من الجيزة، ووائل محمد عبد الله (30 عامًا)، عامل مقيم في قرية البهنسا ببني مزار.

وكانت الأجهزة الأمنية في المنيا، برئاسة اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، قد تلقت بلاغًا من شرطة تأمين الطرق حول الحادث.

انتقلت على الفور سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، حيث تبين أن انقلاب السيارة كان نتيجة السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

مستشفى التكامل بالشيخ فضل

تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل، بينما تم التحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة.

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