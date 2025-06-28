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بمجموع 223 درجة للعام، محافظ المنيا يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي

محافظ المنيا يعتمد
محافظ المنيا يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي، فيتو

اعتمد اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، اليوم تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والخاص على مستوى مدارس المنيا  للعام الدراسي 2024/ 2025، حيث تم تحديد مجموع 223 درجة كحد أدني للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 185 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص، ومجموع 190 كحد أدنى للقبول بفصول الخدمات بالتعليم الثانوى العام.

 

بمجموع 223 درجة للعام و185 للخاص، محافظ المنيا يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي

أوضح صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه يتم قبول باقى الطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني بمدارس التعليم الثانوي الفني بنوعياته المختلفة ( صناعي – تجارى – زراعي – فندقي – مزدوج ).

 

محافظ المنيا

كما اعتمد محافظ المنيا، الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني (صناعي– زراعي– تجاري- فندقي ) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج، وكذلك قواعد التنسيق الخاصة بهم.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية بلغ 117 ألف و264 طالبًا وطالبة وبلغت نسبة النجاح 75.7%..

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