إصابة طالبة بإعياء أثناء أداء امتحان الإنجليزي للشهادة الثانوية في المنيا

أصيبت طالبة في الشهادة الثانوية العامة في أحد لجان ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بحالة اعياء خلال أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي " الانجليزي".

إصابة طالبة أثناء أداء امتحان الإنجليزى للشهادة الثانوية العامة بحالة إعياء

وعلى الفور قامت سيارة الإسعاف بنقلهم الي مستشفى ديرمواس، من أجل تلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا

كما شهدت إحدى لجان الثانوية العامة في مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، إصابة حارس "خفير نظامي" بتقلصات، وتم نقله الي المستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

طلاب الصف الثالث الثانوي العام

يذكر أن طلاب الصف الثالث الثانوي العام، قد أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم.

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