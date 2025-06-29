الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة طالبة بإعياء أثناء أداء امتحان الإنجليزي للشهادة الثانوية في المنيا

إصابة طالبة أثناء
إصابة طالبة أثناء أداء امتحان الإنجليزي للشهادة الثانوية

أصيبت طالبة في الشهادة الثانوية العامة في أحد لجان ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بحالة اعياء خلال أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي " الانجليزي".

إصابة طالبة أثناء أداء امتحان الإنجليزى للشهادة الثانوية العامة بحالة إعياء 

وعلى الفور قامت سيارة الإسعاف بنقلهم الي مستشفى ديرمواس، من أجل تلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا

كما شهدت إحدى لجان الثانوية العامة في مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، إصابة حارس "خفير نظامي" بتقلصات، وتم نقله الي المستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

طلاب الصف الثالث الثانوي العام

يذكر أن طلاب الصف الثالث الثانوي العام، قد أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طلاب الصف الثالث الثانوي طلاب الصف الثالث الثانوي العام مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا إصابة طالبة أثناء أداء امتحان الإنجليزي الإنجليزي للشهادة الثانوية العامة بحالة اعياء حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

مواد متعلقة

يقتل القتيل ويمشي في جنازته، شاب ينهي حياة والدته ويدفنها في أرض زراعية بالمنيا

بالأسماء، تفاصيل غرق 3 فتيات وشاب أثناء استقلالهم مركبا في المنيا (صور)

بينهم شقيقتان، تفاصيل وفاة 4 أشخاص غرقا في نهر النيل بالمنيا

ضبط صاحب المركب المتسبب في مصرع 4 أشخاص غرقا بالمنيا

بمجموع 223 درجة للعام، محافظ المنيا يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي

مصرع 4 أشخاص غرقًا في نهر النيل بالمنيا

من المنيا إلى المنوفية مصر بتحزن، 27 شهيد لقمة عيش ضحايا حوادث عمالة الأطفال خلال أيام

إصابة 4 طلاب ومراقب بحالات مرضية خلال امتحاني الفيزياء والتاريخ بالمنيا

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تحذر هؤلاء من تناول الفياجرا

زيادة جديدة بأسعار السجائر والكحوليات، النواب يقر تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة جديدة في ملف وسام أبو علي ومصير رحيله

رسالة طمأنة من الحكومة بشأن زيادة أسعار السلع، تعرف على التفاصيل

رؤساء مجلس الدولة وهيئة القضايا والنيابة الإدارية ومحكمة النقض يؤدون اليمين أمام السيسي

ضريبة جديدة على السجائر والكحوليات، نص تعديلات قانون «القيمة المضافة»

الابتلاء بموت الأبناء من أقسى التجارب، حادث الطريق الإقليمي يذكر علاء مبارك بوفاة نجله

محاسبة المسئول أيا كان موقعة، مطالب برلمانية بعد حادث المنوفية

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد 29 يونيو 2025

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

انخفاض ملحوظ في التفاح البلدي والشمام، أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

14 شرطا من السياحة للشركات للعمل بموسم العمرة الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة الصف وأسماؤها

هل تأويل الرؤى علم أم هبة من الله؟ تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

الأوقاف تعقد 318 مجلسًا فقهيا حول ضوابط بناء الأسرة في الإسلام (ًصور)

المزيد
الجريدة الرسمية