من المنيا إلى المنوفية مصر بتحزن، 27 شهيد لقمة عيش ضحايا حوادث عمالة الأطفال خلال أيام

مشهد مأساوي، استيقظت قرية كفر السنابسة في محافظة المنوفية على وقع فاجعة جديدة.

أمس الجمعة، ودّعت القرية 19 من أبنائها، بينهم 18 فتاة وسائق ميكروباص، بعد حادث مروع على الطريق الإقليمي، فى طريقهن إلى حقل لجمع ثمار العنب

رائحة الموت تحوم حول الأطفال: مأساة عمال الأطفال في المنيا والمنوفية

الفتيات، اللاتي خرجن في ساعات الفجر الأولى للعمل في مصانع مدينة السادات، لم يكن يعرفن أن هذه ستكون آخر رحلة لهن.

واقعة أخرى

قبل أسابيع، تعرضت المنيا لحادث مأساوي أودى بحياة 8 أطفال، وأصيب 27 آخرون، سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، حيث تصادمت سيارة ربع نقل مع أخرى نصف نقل، بسبب السرعة الزائدة أثناء توجهم الي احدي المزارع، وكانت تلك الحادثة بمثابة جرس إنذار، لكن لم يكن أحد يتوقع ما سيحدث بعد ذلك.

حادث المنوفية، كفر السنابسة، في حداد

في كفر السنابسة، تجمعت الأسر لتلقي التعازي، بينما انهمرت الدموع على وجوه الأمهات.. "لماذا يُجبر أطفالنا على العمل في ظروف كهذه؟" تساءلت إحدى الأمهات، بينما كانت تحضن صورة ابنتها الراحلة، "لقد فقدنا الأمل في المستقبل".

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