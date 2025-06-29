تباين آراء طلاب الثانوية بالإسماعيلية حول امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية، حول امتحان اللغة الأجنبية الأولى، حيث عبرت طالبات مدرسة أم الأبطال الثانوية عن مدى استيائهن من الامتحان وقلن أن الامتحان كان في غاية الصعوبة وبخاصة القطع.

رضا بعض الطالبات عن الامتحان

فيما عبرت بعض الطالبات عن مدى رضائهن عن الامتحان، وأضافن أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط ومن واقع المنهج والمراجعات.

جانب من آراء الطلاب، فيتو

جانب من خروج الطلاب، فيتو

جانب من خروج الطلاب، فيتو

وكان قد أدي طلاب الثانوية العامة، في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، ب(النظامين الجديد والقديم) امتحان الدور الأول في اللغة الأجنبية الأولى، وأدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، كما أدى طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).





عدد اللجان والطلاب بالثانوية العامة بالإسماعيلية

وتبلغ عدد لجان الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية 31 لجنة امتحانية موزعة على 8 إدارة تعليمية بمحافظة الإسماعيلية بإجمالي عدد الطلاب 11 ألفا و590 طالبا وعدد الطلاب المنتظمين 10 آلاف و199 طالبا وعدد طلاب المنازل 1319 طالبا.



تشكيل غرفة عمليات

ومن جانبه أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية للدعم والتواصل الفوري لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بسير العملية الامتحانية، واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشاكل طارئة تواجه سير الامتحانات وفق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة، وإعداد تقرير يومي عن الامتحانات.



توفير استراحات للملاحظين ورؤساء اللجان

ولفت أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى الإجراءات الخاصة للاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة من حيث تم توفير عدد 34 استراحة موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة؛ لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين الوافدين من خارج المحافظة.



امتحانات الثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء)



وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى علي ضرورة توفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة ومناسبة للطلاب، وتعزيز الإجراءات الاستباقية لضمان نجاح سير الامتحانات.

الوزير محمد عبد اللطيف يشيد بجهود مديري المديريات التعليمية

ووجّه الوزير محمد عبد اللطيف، الشكر لمديري المديريات التعليمية على ما أظهروه من جهد ملموس ومتابعة دقيقة ساهمت في حسن سير امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من انضباط والتزام هو نتاج تعاون وجهود مخلصة تستحق الإشادة.

وأكد الوزير على ضرورة استمرار سير الامتحانات حتى نهايتها بنفس المستوى، بل وبشكل أفضل، مع ضرورة العمل بمزيد من الحسم، والانضباط، والتركيز، وتحمل المسؤولية، لضمان خروج الامتحانات بالشكل اللائق الذي يليق بأبنائنا الطلاب وبالمنظومة التعليمية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات.



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