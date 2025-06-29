مستشفى الأزهر بأسيوط تستقبل 155 ألف حالة وتجري 3100 جراحة في 3 شهور

أعلن الدكتور محمد عبد المالك نائب، رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي حصاد الخدمات الطبية التي قدمتها مستشفى الأزهر بأسيوط الجامعي خلال الثلاثة أشهر الماضية (مارس وأبريل ومايو).

ويأتي ذلك في إطار تقديم مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط الخدمات الصحية المتخصصة لأهالي الصعيد وفقًا لخطة الجامعة برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ومتابعة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية.

وأشاد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط للدراسات العليا المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بالجهود التي تبذلها الطواقم الطبية بمستشفى أسيوط الجامعي موكدًا أهمية الدور المجتمعي الذي تضطلع به جامعة الأزهر، جنبًا إلى جنب مع الدور التعليمي والبحثي، ومقدمًا الشكر لإدارة المستشفى برئاسة الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى وللأطقم الطبية والتمريض والموظفين؛ لما يقدموه للمرضى من رعاية صحية وخدمات طبية.

وصرح الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط أن الثلاثة أشهر الماضية شهدت نجاحًا وإنجازاتٍ لمستشفى الأزهر بأسيوط فى تقديم العديد من الخدمات الطبية والصحية للمترددين عليها، إضافة إلى تجنيبهم مشقة وتكاليف السفر إلى القاهرة لتلقي الخدمات العلاجية والتي توفرها المستشفى بكفاءة.

خدمات مستشفى الأزهر بأسيوط في 3 شهور

وأضاف "شعلان" أن مستشفى الأزهر بأسيوط قدمت خدمات طبية متنوعة لآلاف الحالات المترددة على المستشفى خلال الأشهر الثلاث الماضية، وتمثلت في الخدمات الآتية: استقبال ٥٠ ألف حالة بالعيادات الخارجية بالمجان، واستقبال ٢٥٧٤ حالة بالأقسام الداخلية بالمجان، استقبال ١٤٢٠ حالة بالأقسام الداخلية(علاج بأجر)، وتقديم خدمة الأشعة: (عادية- موجات- مقطعية- رنين) لـ ١١٣٨٣ حالة، وتقديم خدمة التحاليل الطبية لـ ٧٦٦٧٨ حالة، تقديم خدمة الغسيل الكلوى لـ٥٠ مريضًا شهريًا بواقع ١٤٣٤ جلسة، وتقديم خدمة طبية لـ ٧٥٢٦ حالة منوعة: إصابات، وطوارئ، وحوادث.

إجراء ٣١٠٠ عملية جراحية لجراحات عامة مجانية

كما تم إجراء ٣١٠٠ عملية جراحية لجراحات عامة مجانية،وإجراء ١٦٧٧ عملية جراحية بأجر، استقبال ٩٩ حالة بالعناية المركزة، استقبال ١٦٥ برعاية القلب، استقبال ٩٢ حالة في رعاية الأطفال المبتسرين، واستقبال ٤٥٣ حالة بالرعاية الحرجة.

وأضاف الدكتور شريف مطاوع مدير عام مستشفى الملك أزهر أسيوط إلى استمرار دعم إدارة الجامعة للمستشفى من خلال مزيد من التوسعات وزيادة الخدمات الصحية وتطويرها فى مختلف التخصصات، بما يسهم في تعزيز كفاءة النظام الإداري الداعم للخدمات الطبية المقدمة.

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