إعلام عبري: إسرائيل على مشارف أسبوع حاسم بشأن الحرب في غزة

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن إسرائيل تدخل أسبوعًا حاسمًا من القرارات المتعلقة بالحملة العسكرية في غزة، حيث من المقرر أن يعرض جيش الاحتلال خلال جلسة الحكومة المقبلة البدائل المطروحة للتعامل مع القطاع.

خيارات مطروحان: احتلال كامل لقطاع غزة أو صفقة

وبحسب التقرير، فإن الخيارات تشمل إما استكمال احتلال قطاع غزة بالكامل أو التوجه نحو صفقة تبادل أسرى وتفاهمات لوقف الحرب، وسط انقسام الأوساط السياسية والأمنية بشأن أفضل مسار.

ترقب إقليمي ودولي بشأن خيار إسرائيل في غزة

يأتي ذلك وسط ترقب من المجتمع الدولي لتطورات الموقف الإسرائيلي في غزة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية والخارجية لإنهاء العمليات العسكرية وإيجاد حل دبلوماسي.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر عسكرية، أن جيش الاحتلال أوصل رسالة واضحة للحكومة مفادها أن العملية العسكرية في قطاع غزة تقترب من نهاياتها وأن معظم أهدافها قد استنفدت.

وبحسب المصادر، فإن المؤسسة العسكرية بدأت بإجراء تقييم شامل للجدوى العملياتية من الاستمرار في حرب غزة في ظل التحديات الميدانية وتاَكل الإنجازات المعلنة.

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