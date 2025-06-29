نائب يطالب باستدعاء وزير النقل للبرلمان بعد حادث الطريق الإقليمي

دعا النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النقل والصناعة، للمثول أمام الجلسة العامة غدا، بعد حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.

جلسة البرلمان اليوم

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

حادث الطريق الإقليمي جلل ويجب استدعاء وزير النقل

وقال عضو مجلس النواب: الحادث جلل، ويجب محاسبة المخطئ، مشددا على ضرورة استدعاء وزير النقل، والمسئول عن الطرق في الوزارة إلى المجلس، لتوضيح أسباب ما حدث في الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.

توجيه لجنة النقل في مواصلة الاجتماعات بعد حادث الطريق الإقليمي

يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، للجنة النقل والمواصلات بالمجلس، إلى الاستمرار فى عقد الاجتماعات فى الأيام المقبلة، لبحث دراسة أسباب الحادث الأليم، الذى راح ضحيته 19 فتاة من محافظة المنوفية وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

وأكد النائب فخري طايل، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، أن واقعة استشهاد فتيات على الطريق الإقليمي بالمنوفية "فاجعة" أدمت قلوب المصريين جميعا.

بيانات عاجلة أمام جلسة النواب بعد حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية

جاء ذلك في بيانه العاجل الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

التحقيق للكشف عن حالة الطريق الإقليمي

وطالب النائب بالتحقيق على أعلى مستوى للكشف على حالة الطريق الإقليمي، والأسباب التي أدت لهذا الحادث وهو ليس الأول.

إعداد تقرير مفصل عن حالة الطريق الإقليمي

وشدد عضو مجلس النواب، الحكومة بإعداد تقرير مفصل عن حالة الطريق وبرنامج الانتهاء من تطويره، والوقوف على الأسباب لمعاقبة المخطئ.

ودعا النائب على أهمية تحديد مواعيد سير سيارات النقل على الطريق الإقليمي أسوة بالطريق الدائري، مع عمل بعض العلامات الاسترشادية لمنع تكرار الحوادث.

من جانبه أكد النائب أحمد حجازي، عضو مجلس النواب، أن هناك إهمال متراكم في الطريق الإقليمي يحصد الأبرياء يوما بعد يوم، قائلا: ما حدث في رقابنا جميعا أمام الله.

وطالب بفتح تحقيق عاجل من النيابة العامة وإعلان النتيجة أمام الرأي العام، مشددا على أهمية مراجعة أوضاع العمالة اليومية وشمولها بتأمين اجتماعي وصحي.

وأكد أهمية دعم المتضررين من هذا الحادث الكارثي، مطالبا بالمسائلة العاجلة لكل المتهمين في هذا الحادث أيا كان موقعه.

كما طالب النائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب، وزير النقل، كامل الوزير، بضرورة مراجعة هذا الطريق، لاسيما مع تكرار الحوادث عليه.

وشدد على سحب الرخصة من أي سائق يثبت تعاطيه المخدرات، مع تحديد مواعيد وخطوط سير سيارات النقل.

من جانبه قال النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب: حاسبوا المقصرين، متابعا: لا نحتاج بيانات ولا نحتاج تحركات فعلية لحل مشكلة الطريق.

غياب رئيس الحكومة ووزير النقل

وانتقد النائب عدم تحرك رئيس مجلس الوزراء، أو المتحدث باسمه أو حتى وزير النقل، أو المتحدث باسم الوزارة، في تقديم واجب العزاء.

وطالب عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمحاسبة المقصرين في واقعة

زير النقل الحالي كان رئيس اللجنة المشرفة على إنشاء الطريق الإقليمي بالمنوفية

وأكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، أن وزير النقل الحالي كان رئيس اللجنة المشرفة على إنشاء هذا الطريق، قائلا: وهذا الطريق في أسوأ حالاته.

وأشار إلى أن الطريق عبارة عن جبال في أغلب محطاته، على الرغم من وجود “كارتات" تدر آلاف يوميا، متسائلا: أين الصيانة لهذا الطريق.

وأكد أن هذا الطريق أصبح طريق الآخرة، قائلا: لأن اللي بيسير عليه لا يعرف هل سصل أمام لا؟.

ووجه رسالة إلى الحكومة، قائلا: البشر أهم من الحجر، والبشر أهم من الطرق، مطالبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق يتم فيها مسائلة كل الوزراء المعنيين.

وقال ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب: هذا الحادث ليس الأول ولن يكون الأخير، مشيرا إلى أن كل هذه المليارات التي يتم استغلالها في قطاع النقل تذهب هباءا منثورا.

وأشار إلى أن هناك العديد من المسئولين لا يمكن لأحد محاسبتهم، قائلا: "حد يقدر يستدعي اللواء مجدي أنور للبرلمان، وهو أحد المسئولين عن الطرق.

وأشار إلى أن ما يحدث في تطوير الطرق والكباري إهمال وغياب ضمير وغياب إدارة رشيدة، حتى تحولت إلى باب للسرقة وإهدار المال العام.

وقال: لم ننشئ هذه الطرق من فوائد مالية، وإنما أنشأناها من خلال القروض.

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