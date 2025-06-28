السبت 28 يونيو 2025
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حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بالفيوم

انقلاب دراجة نارية،
انقلاب دراجة نارية، فيتو

لقي مواطن من الفيوم مواطن مصرعه، وأصيب 2 آخران في حادث انقلاب دراجة نارية، على طريق القاهرة -  الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أكتوبر المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل المصابين الي ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب دراجة بخارية علي طريق الفيوم ـ القاهرة

وكان اللواء أحمد  عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية، علي طريق القاهرة - الفيوم، بعد مدخل الطريق الأوسطي، ووجود جثة ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ، وتم نقل الجثة والمصابين، إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور.

 

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 وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن جثة المتوفى بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولى التحقيق.

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