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محافظات

استقرار أسعار الدواجن اليوم الأحد 29-6-2025 في محافظة الفيوم

دواجن، فيتو
دواجن، فيتو

شهدت أسواق الفيوم، استقرارا في أسعار الفراخ  البيضاء، إنتاج المزارع، اليوم الأحد، وتراوحت الأسعار ما بين  65 و75 جنيها للكيلو فراخ بيضاء إنتاج المزارع، بينما تراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي  ما بين 60 و65 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 60 و65 جنيها للكيلو، أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 85 جنيها،  وتراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 95 و115 جنيها،  وأسعار البط المولر ما بين 85، و95 جنيها للكيلو،   والبط المولى تربية بيتي 85 جنيها، والبط الفرنساوي  الأبيض ما بين 80  و85 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  120  و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135  الي 140 جنيها،  وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 150 و160 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

أما أسعار مشتقات الدواجن فقد رفعت بشكل غير مبرر وسجل سعر كيلو البانيه   180  و 190 جنيها  وفي السوبر ماركت 210 جنيهات، وكيلو الأوراك مابين 75 و80 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 75 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس135  جنيها، كيلو شيش طاووق 160 جنيها، كيلو حمام كداب 115 جنيه،  كيلو الدبابيس 110 جنيهات، كيلو كبدة صافى 110  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 185 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 185 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 100 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 185 جنيها، كيلو الأجنحة 55 جنيها، كيلو الهياكل 30 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 340 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

7 جنيهات انخفاضًا للبيضاء، أسعار الفراخ اليوم الأحد 29 يونيو 2025

سر شاورما الفراخ المنزلية بمذاق المطاعم

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربي كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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