28 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحان الإنجليزي داخل 76 لجنة بأسيوط

امتحانات الثانوية العامة، يستعد 28 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة بمحافظة أسيوط لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "الانجليزي" اليوم، موزعين على 76 لجنة بمراكز أسيوط، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع أي مظاهر للغش وذلك ضمن امتحانات المواد المضافة للمجموع.

تجهيزات الثانوية العامة بأسيوط

وفي ذات السياق، أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إستمرار المتابعة لامتحانات الثانوية العامة وتجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفاديًا لانقطاعها في أي وقت، حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية، ولخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك الانتهاء من تجهيز الاستراحات المخصصة للمشاركين في العملية الامتحانية، والتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية بها.

وعقدت قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ومديرى الإدارات التعليمية اجتماعا موسعًا، لمناقشة تجهيزات إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 والتي بدأت الأحد قبل الماضي 15 يونيو للمواد التي لا تضاف للمجموع فيما انطلقت امتحانات المواد الأساسية الخميس الذي تلاه وذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظ ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

28 ألف و887 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بأسيوط

وقال محافظ أسيوط إن إجمالي عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة هذا العام يبلغ 28 ألف و887 طالب وطالبة موزعين على 76 لجنة على مستوى المحافظة.

ولفت إلى تجهيز مقرين لتقدير امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 لأوراق محافظات (المنيا – الوادي الجديد – الأقصر – قنا – أسوان) وذلك بمدرسة ناصر الثانوية بنين وناصر الإعدادية بنين بمدينة أسيوط، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين جميع لجان السير أثناء فترة الامتحانات، وتوفير اجراءات السلامة والأمان به والالتزام بالإجراءات الأمنية لتأمين حفظ ونقل صناديق الأسئلة وتوزيعها على اللجان واستلام أوراق الاجابة وتجميعها وفقًا للوائح المنظمة لذلك.

وأكد ضرورة التجهيز الكامل لمقر مركز توزيع الأسئلة بمديرية التربية والتعليم، مستمعًا إلى شرح من وكيل الوزارة ومدير مركز توزيع الأسئلة، لخطوات سير العمل به وتجهيزاته وتوفير إجراءات السلامة والأمان به، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الأمنية لتأمين حفظ ونقل صناديق الأسئلة وتوزيعها على اللجان وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، بالاضافة إلى تجهيز استراحة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتوفير كافة سبل المعيشة بها لإقامة رؤساء اللجان ونوابهم بها.

وأضاف اللواء عصام سعد إنه تم التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز بالمرور الدورى على اللجان التى سيتم عقد الامتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب والتأكد من نظافة المحيط الخارجي لها وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

واطمئن محافظ أسيوط في جولة تفقدية على الاجراءات التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم من استعدادات وإجراءات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة وخاصة توقيع بروتوكولات مع كافة القطاعات (مديرية الصحة – مديرية الأمن – مديرية التموين – الكهرباء) والتنسيق مع إدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الإمتحانات تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية.

كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة فضلا عن بروتوكولات التعاون والتنسيق مع مديرية التموين وباقي الجهات المعنية.

وتفقد محافظ أسيوط عدد من استراحات رؤساء اللجان الملاحظين وتجهيزها لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات حيث تم توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة السادة المنتدبين والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ 24 ساعة بالاستراحات لحل أية مشكلة قد تطرأ بالإضافة إلى تجهيز عرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.

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