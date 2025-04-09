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شروط التقديم والأوراق المطلوبة، تفاصيل وظائف مستشفيات جامعة الأزهر بأسيوط

جامعة الأزهر، فيتو
جامعة الأزهر، فيتو

أعلنت مستشفيات جامعة الأزهر بأسيوط حاجتها لشغل عدد "9" درجات لوظيفة طبيب مقيم "بالإعارة" بالدرجة الثالثة التخصصية لخريجات كلية طب الأزهر بنات بأسيوط وذلك ببعض الأقسام الإكلينيكية المختلفة بها بالتعاقد لمدة عام قابل للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات كاملة كالآتي:


الأقسام المطلوبة لكليلة طب البنات جامعة الأزهر 2025


الكبد والجهاز الهضمي 1

طب المخ والأعصاب 1

أمراض القلب والأوعية 1

جراحة التجميل 1

الأطفال 1

الأطفال المبتسرين 1

الباثولوجيا الإكلينيكية 1

بنك الدم 1

الباطنة العامة 1

الشروط المطلوبة 

-أن تكون الطبيبة المتقدمة من خريجات كلية طب الأزهر بنات بأسيوط وحاصلة على تقدير عام "جيد" على الأقل في شهادة البكالوريوس وتقدير "جيد جدًّا" في مادة التخصص فإن لم يوجد من بين المتقدمات من حصلت علي تقدير "جيد جدًا" في مادة التخصص فيجوز ترشيح إحدى الحاصلات على تقدير "جيد".

- يتم الترشيح طبقًا للأعلى في المجموع التراكمي وفي حالة التساوي ترشح الأعلى في مادة التخصص وفي حالة التساوي ترشح الأقدم تخرجًا ثم الأكبر سنًّا.

- ألا يكون قد مضى أكثر من سنتين على تاريخ إتمام مدة التدريب في سنة الامتياز.

- ألا يكون قد تم ترشيحها في وظيفة طبيب مقيم أو سبق لها شغل وظيفة طبيب مقيم بمستشفيات جامعة الأزهر في التخصصات المعلنة أو في تخصص آخر.

- ألا يكون قد سبق ترشيحها أو شغلت وظيفة معيد أكاديمي بإحدى كليات الطب.

- ألا تزيد عدد رغبات المتقدمة عن خمسة رغبات منفصلة.

- عدم السماح للطبيبة المرشحة لشغل وظيفة طبيب مقيم بأحد الأقسام بالتقدم بطلب للنقل لقسم آخر بعد الترشيح.

أن تكون مستوفية للمواد الواردة بالقانون 103 لسنة 1961 بشأن تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية وكذلك لائحة مستشفيات جامعة الأزهر.

في حالة تقدم الطبيبة بطلب إنهاء إعارتها أو الانقطاع عن العمل قبل مرور 36 شهرًا من بداية فترة النيابة سوف يتم احتساب تلك الفترة اعتبارًا من تاريخ استلام العمل أو حفظ الوظيفة أيهما أسبق مدة تدريب بالأقسام التابعين لها ويتم دفع مبلغ 5000 خمسة آلاف جنيه عن كل شهر تدريب.

أصل المستندات المطلوبة 

۱ - شهادة البكالوريوس


۲ - شهادة بقضاء سنة التدريب في الامتياز


- شهادة الميلاد (كمبيوتر).


- بيان تقدير بالدرجات لسنوات الدراسة الستة.


ه - صحيفة الحالة الجنائية (ساري المفعول).


- ترخيص مزاولة المهنة.


-شهادة قيد من النقابة.


-عدد 6 صور شخصية حديثة 604


- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول


- دوسيه بلاستيك لحفظ الأوراق

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