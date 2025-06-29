اتحاد نقابات الفيوم ينظم ندوة عن دور الوعي الأثري في حماية التراث

نظم اتحاد نقابات عمال الفيوم، ندوة تثقيفية بعنوان “دور الوعي الأثري في حماية التراث ” بهدف تسليط الضوء على أهمية المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم، ونشر الوعي الأثري بين المواطنين، خاصة فئة الشباب، لمواجهة المخاطر التي تهدد التراث، خاصة التنقيب غير الشرعي عن الآثار.

الوعي الأثري خط الدفاع الأول عن آثار مصر

وقالت نرمين عاطف مدير ادارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم: إن الوعي الأثري هو خط الدفاع الأول لحماية التراث، ولا بد من إدماج هذا المفهوم في المناهج التعليمية، وتنظيم المزيد من الفعاليات الميدانية والرحلات لربط الأجيال الجديدة بماضيهم، والمواطن الواعي يمكن أن يكون شريكًا حقيقيًا في الحفاظ على الآثار والإبلاغ عن أي محاولات عبث أو تنقيب غير قانوني، وظاهرة التنقيب غير الشرعي عن الآثار لا تؤدي إلى سرقة جزء من تاريخنا فقط، بل تدمر الطبقات الأثرية، وفقدان المعلومات التاريخية، وتعرّض أرواح المواطنين للخطر نتيجة الحفر العشوائي في المنازل أو الأراضي الزراعية.

وتم خلال الندوة استعراض أبرز المعالم الأثرية بالمحافظة، وعلي رأسها هرم هوارة واللاهون وقصر قارون ومنطقة كرانيس، ووجود آثار وحضارات مختلفة علي أرض الفيوم يعني أنها ليست فقط مقصدًا للسياحة البيئية، بل هي أيضًا متحف مفتوح للآثار التي تمثل كل العصور، من الفرعوني إلى الروماني، القبطي، الإسلامي.

وأوصت الندوة بضرورة تعزيز التعاون بين كل الأجهزة والمؤسسات في الدولة، وتكثيف الحملات التوعوية، بما يساهم في حماية التراث للأجيال القادمة.

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