إحصائية مثيرة في مباراة المكسيك ضد السعودية بالكأس الذهبية

تفوق المنتخب المكسيكي أمام نظيره المنتخب السعودي في لغة الأرقام خلال المواجهة التي جمعتهما، صباح اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الكونكاكاف الذهبية.

وخسر "الأخضر" أمام المكسيك، بهدفين دون رد، ليودع البطولة القارية، بعدما جمع 4 نقاط في دور المجموعات.

ولم يظهر منتخب السعودية بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد بأي شكل هجومي يذكر ضد المكسيك، حيث سدد "الأخضر" تسديدة واحدة مقابل 14 للخصم.

وعلى مستوى الاستحواذ، فإن المنتخب المكسيكي تفوق بشكل واضح بنسبة 61% وحصل على 7 ركنيات، مقابل 39% وركنيتين للأخضر على مدار 90 دقيقة.

وغادر المنتخب السعودي بطولة الكأس الذهبية من دور الثمانية، عقب خسارته أمام نظيره المنتخب المكسيكي 2-0، اليوم الأحد.

أهداف مباراة المكسيك ضد السعودية

افتتح أليكسيس فيجا التسجيل لمنتخب المكسيك في الدقيقة 49، فيما جاء الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز عبدالله مادو، مدافع المنتخب السعودي، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 81.

وبذلك ضرب منتخب المكسيك موعدا في الدور قبل النهائي للبطولة، المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا، مع نظيره الهندوراسي، الذي تغلب 5 / 4 بركلات الترجيح على منتخب بنما، بعد تعادلهما 1 / 1 في الوقت الأصلي بدور الثمانية.

وتواجد منتخب السعودية ببطاقة دعوة في البطولة القارية، التي تشارك فيها منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، ليحجز مقعدا في الأدوار الإقصائية للمسابقة بعد اجتيازه مرحلة المجموعات، لكن محاولاته في بلوغ الدور قبل النهائي باءت بالفشل، عقب خسارته أمام المكسيك.

وجاءت مشاركة المنتخب السعودي في كأس الكونكاكاف من أجل تجهيز "الأخضر" للمشاركة في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

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