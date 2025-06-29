موعد مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي والقناة الناقلة

كأس العالم للأندية، يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي الأمريكي، مساء اليوم الأحد في مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025 على أرضية ملعب "مرسيدس بنز استيديوم" بولاية أتلانتا الأمريكية.

وتتصدر مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام فريقه الفرنسي السابق.

وانطلقت مباريات دور الـ16 لكأس العالم للأندية مساء أمس السبت، وكان بالميراس أول المتأهلين لربع النهائي بفوزه بهدف دون مقابل أمام بوتافوجو، في مباراة امتدت لأشواط إضافية.

كما تأهل تشيلسي بعد الفوز علي بنفيكا البرتغالي 4-1 في مباراة امتدت لأشواط إضافية وانتهت صباح اليوم الأحد بعد إيقافها بسبب المناخ.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي في ثمن نهائي مونديال الأندية 2025 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان أمام إنتر ميامي

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في ثمن نهائي مونديال الأندية 2025 عبر شبكة "DAZN".

ويلتقي الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي مع الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وفلامينجو، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان باريس سان جيرمان تأهل إلى ثمن نهائي مونديال الأندية 2025 بعد تصدر قمة المجموعة الثانية بعد الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 4-0، ثم تعرض لخسارة مفاجئة أمام بوتافوجو البرازيلي 1-0، قبل أن يستعيد توازنه بفوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي 2-0.

فيما تأهل يدخل إنتر ميامي، بقيادة مدربه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، بعد نجاحه في تجاوز دور المجموعات من مجموعة صعبة ضمت بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، والأهلي.

وتعادل إنتر ميامي مع الأهلي 0-0، وفاز علي بورتو 2-1، وتعادل مع بالميراس 2-2 بدور المجموعات ليتأهل وصيف للمجموعة الأولي

وسيطرت الأندية البرازيلية على مقاعد دور الـ16 في كأس العالم للأندية 2025 بتأهل الفرق الأربعة المشاركة في البطولة بالميراس وبوتافوجو وفلامنجو وفلومينينسي.

كما تأهلت الفرق الأوروبية باريس سان جيرمان الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي، وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند الألمانيين، وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، ويوفنتوس وإنتر الإيطالي، وريال مدريد.

وتأهل إنتر ميامي الأمريكي، ومونتيري المكسيكي عن أمريكا الشمالية.

وبقي الهلال السعودي هو النادي العربي والآسيوي الوحيد في دور الـ 16

وودعت فرق أفريقيا الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي، وفرق آسيا أولسان هيونداي الكوري، وأوراوا ريدز الياباني والعين الإماراتي، دور المجموعات.

مواعيد مباريات دور الـ 16 مونديال الأندية

بالميراس 1-0 بوتافوجو (انتهت)

بنفيكا 1-4 تشيلسي (انتهت)

باريس سان جيرمان × إنتر ميامي - الأحد 29 يونيو (7 مساء)

فلامنجو × بايرن ميونيخ - الأحد 29 يونيو (11 مساء)

إنتر × فلومينيسي - الاثنين 30 يونيو (10 مساء)

مانشستر سيتي × الهلال - الثلاثاء 1 يوليو (4 فجرا)

ريال مدريد × يوفنتوس - الثلاثاء 1 يوليو (10 مساء)

بوروسيا دورتموند × مونتيري - الأربعاء 2 يوليو (4 فجرا)

وقد تشهد مباريات ربع النهائي تكرار لنهائيات أوروبية، فيقع باريس سان جيرمان في طريق بايرن ميونيخ حال مرورهما من ثمن النهائي، وهو تكرار لنهائي 2020.

كما قد يشهد ربع النهائي مواجهة بين ريال مدريد حال تأهله، وبروسيا دورتموند في تكرار لنهائي 2024.

وقد يصطدم مانشستر سيتي بمنافسه إنتر في تكرار لنهائي 2023.

الطريق إلى نهائي كأس العالم للأندية

في ربع النهائى يلتقي بالميراس مع تشيلسي ( بعد تأهلهما من دور الـ16 علي حساب بوتافوجو وبنفيكا).

فى ربع النهائى يواجه الفائز من إنتر ميلان ضد فلومينينسي نظيره المتأهل من مانشستر سيتي ضد الهلال.

أما نصف النهائى يلتقى الفريقان المتأهلان وجها لوجه.

وجاء الطريق الآخر إلي نهائي مونديال الأندية كالتالي:

في ربع النهائي يلتقي الفائز من باريس سان جيرمان × إنتر ميامي مع الفائز من فلامنجو × بايرن ميونيخ

في ربع النهائي يلتقي الفائز من بروسيا دورتموند × مونتيري مع الفائز من ريال مدريد × يوفنتوس

أما في نصف النهائى يلتقى الفريقان المتأهلان وجها لوجه.

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