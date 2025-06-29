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رياضة

مصدر يكشف سبب فشل صفقة انضمام جناح بتروجيت لصفوف الأهلي

رشاد المتولي، فيتو
رشاد المتولي، فيتو

الأهلي، كشف مصدر مقرب من رشاد متولي لاعب بتروجت المنتقل حديثًا لنادي مودرن سبورت، سبب فشل انضمامه للنادي الأهلي.

محمد رمضان تواصل مع المتولي

وتابع المصدر في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي تواصل مع رشاد المتولي في يناير بعد ضم أحمد رضا عن طريق محمد رمضان المدير الرياضي السابق".

وتابع المصدر: "التواصل كان لمعرفة موقف اللاعب ورغبته من الانضمام إلى النادي الأهلي من عدمه".

التواصل مع اللاعب انقطع بعد رحيل رمضان

وأكمل:  "رشاد متولي أبلغ محمد رمضان برغبته في الانتقال إلى النادي الأهلي في ظل وجود عدد من العروض على رأسهم بيراميدز ومودرن سبورت".

واختتم: "محمد رمضان طمأن اللاعب ولكن بعد رحيله انقطع الاتصال تمامًا بين الأهلي واللاعب ففضل الانتقال إلى مودرن سبورت".

رشاد المتولي إلى مودرن سبورت

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع لاعب الوسط رشاد المتولي لاعب فريق بتروجت السابق وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال الموسم الجديد.

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