محمد رمضان يخرج عن صمته: كنت واثقا من رحيلي بعد وداع أبطال إفريقيا وكولر مدرب بيعاند (فيديو)

أكد محمد رمضان المدير الرياضي السابق بالنادي الأهلي، أنه كان واثقًا من رحيله عن القلعة الحمراء عقب وداع دوري أبطال إفريقيا على يد صن داونز.

وقال محمد رمضان في تصريحات تليفزيونية ببرنامج: "الكرة مع فايق": صليت استخارة قبل اعتذاري عن استكمال مهمتي رفقة الأهلي، وسرحت خلال الصلاة في صيغة بيان الاعتذار، ولكن في النهاية فضلت الرحيل عن الأهلي.

محمد رمضان: كولر مكانش عايزني امشي من منصب مدير الكرة وكان حابب أكمل معاه.. وكان لدي تحفظات على إدارة كولر للمباريات

برنامج #الكورة_مع_فايق يعرض الآن على #MBCMASR2

الجمعة - الثلاثاء الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة

مجانًا على شاهدhttps://t.co/56RlxhjPYG pic.twitter.com/6MWzi20flx — الكورة مع فايق (@ElKoraMa3Fayek) May 2, 2025

وكشف: كولر لم يكن يريد رحيلي من منصب مدير الكرة وقال لي طب كمِّل معانا لحد كأس العالم للأندية ونمشي كلنا مع بعض بعدها، لكني رفضت وقلت له لا أحب العمل مديرًا للكرة، ومحمد شوقي لم يكن يريد المجيء ليصبح مديرًا للكرة وقال لي حابب أكمِّل في الجانب الفني ولا أحب الجانب الإداري وكنت مدي له كل الصلاحيات مع اللاعبين.

وشدد محمد رمضان: كولر مدرب بيعاند ويجتهد بشكل كبير قبل المباراة لكن خلال المباراة وإدارتها لم يكن بالشكل الجيد وكنت متحفظ على ذلك خاصة من ناحية تأخير التغييرات، وأعتقد أن كولر لم يتفاجأ برحيله عن الأهلي لأنه يعلم جيدًا الأهلي وجمهوره أنهم لا يقبلون سوى المركز الأول.

وأكمل: كنا نرفض من المترجم ألا يقول لكولر الأسئلة التي تكون خارج سياق المباراة في المؤتمر الصحفي.

وأوضح محمد رمضان: حزنت للغاية من مشهد رمي الزجاجات على كولر، ولكنها كانت من قِلّة، ولكني علمت أن الجمهور اعتذر للمدرب عن ما حدث لذلك لن أعمم هذا التصرف على الجمهور.

وأضاف: عمري ما حبيت أشتغل في الكرة لأنها متعبة زيادة عن اللزوم والكرة أمتع ما فيها هي لعبها، وأنا بلعب عمري ما ركزت مع الإعلام ودي شخصيتي، أنا مش بركز مع السوشيال ميديا لأن اللي بيحركهم هي المشاعر.

وازاد محمد رمضان: كان فيه مرة مكنتش كويس في ماتش مع الترسانة ولما كسبنا ما هبطناش وكان معايا شقيقي في المباراة، والجمهور لم يكن يريد خروجي من الملعب مبكرًا من أجل الاحتفال معي، واللاعبين خرجوني بالعافية لأن الجمهور لم يكن يريد خروج اللاعبين قبلي، بعد ما روحنا لقيت أخويا بيقولي إيه الماتش المقرف دا؟ فقلت له إنت بتهزر؟ قال لي تعالى شوف الصحف ولقيت مكتوب رغم أنه سجل هدفين محمد رمضان أسوأ ما في المباراة، حينها تأكدت أن الإعلام ليس الصورة الحقيقية ويحركهم المشاعر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.