ميدو يوضح تصريحاته عن افتقاد لاعبي الأهلي أساسيات كرة القدم

قال أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك إن تصريحاته بأن لاعبي الأهلي "يفتقدون لأساسيات كرة القدم" هو للصالح العام ولا علاقة لها بالأهلي أو الزمالك.

أتحدث للصالح العالم

وأضاف أحمد حسام ميدو في تصريحات تليفزيونية: "أنا دائما عندما أتحدث في أي موضوع يكون غرضي رؤية كرة القدم منظومة متطورة.

وتابع: "أنا أقول دائما أن لدينا قصور في تأسيس اللاعبية اللي المفروض يكون من سن 8 لـ 14 سنة، وقصور في المدربين والمحتوي العلمي لرخص المدربين".

الأمر ليس له علاقة بالأهلي والزمالك

وأضاف: "أتحدث للصالح العام والأمر ليس له علاقة بـالأهلي والزمالك، وإحنا دايما بنحارب على تنظيم كرة القدم في مصر ويجب أن نكون في ضهر بعض".

واختتم ميدو حديثه قائلا: "لم أحزن من هجوم الجماهير والتقليل من المستوى الفني الخاص بي وما قدمته تاريخيا، ولكن الأرقام تقول عكس ذلك".

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