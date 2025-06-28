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رياضة

كأس العالم للأندية، موعد مباراة بايرن ميونخ ضد فلامنجو والقناة الناقلة

بايرن ميونخ الألماني،
بايرن ميونخ الألماني، فيتو

كأس العالم للأندية، يستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لمواجهة فلامنجو البرازيلي، في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وضرب بايرن ميونخ موعدا مع فلامنجو متصدر المجموعة الرابعة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، نسخة 2025، المُقامة حاليًا في أمريكا، والمستمرة حتى 13 يوليو المقبل.

 

موعد مباراة فلامنجو وبايرن ميونخ في دور الـ16 من كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة بايرن ميونخ وفلامنجو غدا الأحد 29 يونيو الجاري، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقل على الهواء مباشرة عبر شبكة إم بي سي مصر ومنصة دازن الرقمية  

فلامنجو البرازيلي، فيتو
فلامنجو البرازيلي، فيتو

مواجهات دور الـ16 من كأس العالم للأندية 


متصدر المجموعة الأولى (بالميراس) ضد وصيف المجموعة الثانية (بوتافوجو).

متصدر المجموعة الثانية (باريس سان جيرمان) ضد وصيف المجموعة الأولى (إنتر ميامي).

متصدر المجموعة الثالثة (بنفيكا) ضد وصيف المجموعة الرابعة (تشيلسي).

متصدر المجموعة الرابعة (فلامينجو) ضد وصيف المجموعة الثالثة (بايرن ميونخ).

متصدر المجموعة الخامسة ضد وصيف المجموعة السادسة

متصدر المجموعة السادسة ضد وصيف المجموعة الخامسة.

متصدر المجموعة السابعة (يوفنتوس حتى الآن) ضد وصيف المجموعة الثامنة.

متصدر المجموعة الثامنة ضد وصيف المجموعة السابعة (مانشستر سيتي حتى الآن).

 

فلامنجو يتصدر المجموعة الرابعة

وضمت المجموعة الرابعة كلًا من: فلامينجو البرازيلي، وتشيلسي الإنجليزي، والترجي التونسي، ولوس أنجلوس الأمريكي.

وأسفرت منافسات المجموعة عن تأهل فلامينجو البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي إلى دور الـ16، بينما ودع الترجي التونسي ولوس أنجلوس الأمريكي البطولة من دور المجموعات.

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كأس العالم للأندية بايرن ميونخ فلامنجو البرازيلي موعد مباراة فلامنجو وبايرن ميونخ تشيلسي الترجي التونسي

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