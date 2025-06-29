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رياضة

كأس العالم للأندية، إيقاف مباراة تشيلسي وبنفيكا بسبب الظروف الجوية

تشيلسي وبنفيكا، فيتو
تشيلسي وبنفيكا، فيتو

كأس العالم للأندية، توقفت مباراة تشيلسي الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي، في الدقيقة 86، بسبب الظروف الجوية بمحيط ملعب بنك أوف أمريكا في مدينة شارلوت الأمريكية.

ويلتقي تشيلسي مع بنفيكا في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتشير النتيجة إلى تقدم تشيلسي على بنفيكا البرتغالي بهدف نظيف سجله اللاعب ريس جيمس في الدقيقة 64.

ومن المقرر أن تستكمل المباراة فور تحسن الأحوال الجوية.

تشكيل بنفيكا ضد تشيلسي في كأس العالم للأندية 

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تشكيل تشيلسي ضد بنفيكا في كأس العالم للأندية 

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ويدخل بنفيكا لقاء الليلة أمام تشيلسي متصدرًا للمجموعة الثالثة بعد فوز مثير على بايرن ميونخ بهدف دون رد، وقبلها الفوز أمام أوكلاند سيتي بسداسية والتعادل مع بوكا جونيورز 2-2.

في المقابل، تأهل تشيلسي وصيفًا للمجموعة الرابعة بعد فوزه الكبير على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، وقبلها الفوز على لوس أنجلوس والخسارة من فلامنجو 1-3.

وسيطرت الأندية البرازيلية على مقاعد دور الـ16 في كأس العالم للأندية 2025 بتأهل الفرق الأربعة المشاركة في البطولة بالميراس وبوتافوجو وفلامنجو وفلومينينسي.

كما تأهلت الفرق الأوروبية باريس سان جيرمان الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي، وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند الألمانيين، وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، ويوفنتوس وإنتر الإيطالي، وريال مدريد.

وتأهل إنتر ميامي الأمريكي، ومونتيري المكسيكي عن أمريكا الشمالية.

وبقي الهلال السعودي هو النادي العربي والآسيوي الوحيد في دور الـ 16.

وودعت فرق إفريقيا الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي، وفرق آسيا أولسان هيونداي الكوري، وأوراوا ريدز الياباني والعين الإماراتي، دور المجموعات.

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