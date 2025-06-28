كأس العالم للأندية، تعادل سلبي بين تشيلسي وبنفيكا في الشوط الأول

كأس العالم للأندية، سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول من مباراة تشيلسي الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي، المقامة حاليا على ملعب بنك أوف أمريكا في مدينة شارلوت الأمريكية في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

تشكيل بنفيكا ضد تشيلسي في كأس العالم للأندية

تشكيل تشيلسي ضد بنفيكا في كأس العالم للأندية

ويدخل بنفيكا لقاء الليلة أمام تشيلسي متصدرًا للمجموعة الثالثة بعد فوز مثير على بايرن ميونخ بهدف دون رد، وقبلها الفوز أمام أوكلاند سيتي بسداسية والتعادل مع بوكا جونيورز 2-2.

في المقابل، تأهل تشيلسي وصيفًا للمجموعة الرابعة بعد فوزه الكبير على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، وقبلها الفوز على لوس أنجلوس والخسارة من فلامنجو 1-3.

وسيطرت الأندية البرازيلية على مقاعد دور الـ16 في كأس العالم للأندية 2025 بتأهل الفرق الأربعة المشاركة في البطولة بالميراس وبوتافوجو وفلامنجو وفلومينينسي.

كما تأهلت الفرق الأوروبية باريس سان جيرمان الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي، وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند الألمانيين، وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، ويوفنتوس وإنتر الإيطالي، وريال مدريد.

وتأهل إنتر ميامي الأمريكي، ومونتيري المكسيكي عن أمريكا الشمالية.

وبقي الهلال السعودي هو النادي العربي والآسيوي الوحيد في دور الـ 16.

وودعت فرق إفريقيا الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي، وفرق آسيا أولسان هيونداي الكوري، وأوراوا ريدز الياباني والعين الإماراتي، دور المجموعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.