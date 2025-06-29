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كأس العالم للأندية، تعادل بين تشيلسي وبنفيكا ووقت إضافي لحسم المتأهل

مباراة تشيلسي وبنفيكا،
مباراة تشيلسي وبنفيكا، فيتو

كأس العالم للأندية، سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله، على نتيجة الوقت الأصلي من مباراة تشيلسي الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب بنك أوف أمريكا في مدينة شارلوت الأمريكية في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

سجل هدف تشيلسي اللاعب ريس جيمس في الدقيقة 64، وتعادل دي ماريا لبنفيكا من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

تشكيل بنفيكا ضد تشيلسي في كأس العالم للأندية 

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تشكيل تشيلسي ضد بنفيكا في كأس العالم للأندية 

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ودخل بنفيكا لقاء الليلة أمام تشيلسي متصدرًا للمجموعة الثالثة بعد فوز مثير على بايرن ميونخ بهدف دون رد، وقبلها الفوز أمام أوكلاند سيتي بسداسية والتعادل مع بوكا جونيورز 2-2.

في المقابل، تأهل تشيلسي وصيفًا للمجموعة الرابعة بعد فوزه الكبير على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، وقبلها الفوز على لوس أنجلوس والخسارة من فلامنجو 1-3.

وسيطرت الأندية البرازيلية على مقاعد دور الـ16 في كأس العالم للأندية 2025 بتأهل الفرق الأربعة المشاركة في البطولة بالميراس وبوتافوجو وفلامنجو وفلومينينسي.

كما تأهلت الفرق الأوروبية باريس سان جيرمان الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي، وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند الألمانيين، وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، ويوفنتوس وإنتر الإيطالي، وريال مدريد.

وتأهل إنتر ميامي الأمريكي، ومونتيري المكسيكي عن أمريكا الشمالية.

وبقي الهلال السعودي هو النادي العربي والآسيوي الوحيد في دور الـ 16.

وودعت فرق إفريقيا الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي، وفرق آسيا أولسان هيونداي الكوري، وأوراوا ريدز الياباني والعين الإماراتي، دور المجموعات.

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