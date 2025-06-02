محمد ناجي جدو يهاجم رابطة الأندية بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا

وجه محمد ناجي جدو المدرب مساعد في جهاز نادي بيراميدز، رسالة لرابطة الأندية المصرية، بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

وكتب جدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر":" غصب عن الرابطة بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا !!! الحمد لله".

وأكمل نادي بيراميدز مسلسل نجاحات الكرة المصرية في الآونة الأخيرة عندما توج بلقب النسخة رقم 61 لدوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد تفوقه على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي (2 – 1) في المباراة النهائية التي أقيمت أمس (الأحد) على ملعب الدفاع الجوي وأدارها الصومالي عمر عبد القادر أرتان.

وخاض بيراميدز بطل أفريقيا الجديد خاض 16 مباراة في مسيرة التتويج بدأها أمام الجيش الرواندي في الدور التمهيدي وحقق 10 انتصارات مقابل 4 تعادلات وخسارتين وزار شباك منافسيه 37 مرة وهو واحد من أعلى الأرقام في تاريخ البطولة، مقابل 14 هدفًا استقبلتها شباكه، كما تربع مهاجمه الكونغولي فيستون ماييلي في صدارة هدافي هذه النسخة برصيد 6 أهداف كان آخرها هدف التقدم الذي زار به شباك الحارس الكبير رونوين ويليامز في المباراة النهائية.

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