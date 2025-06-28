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رياضة

ما سبب زيارة فينجر لتدريبات مان سيتي قبل لقاء الهلال السعودي بمونديال الأندية؟

زيارة فينجر لتدريبات
زيارة فينجر لتدريبات مانشستر سيتي قبل لقاء الهلال السعودي

حرص الفرنسي آرسين فينجر، مدرب آرسنال الإنجليزي الأسبق، على زيارة تدريبات فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قبل لقاء الهلال السعودي، فجر الثلاثاء المقبل، ضمن دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد آرسين فينجر في الولايات المتحدة لمتابعة منافسات كأس العالم بحكم منصبه كمدير للتطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

سر زيارة فينجر لتدريبات مانشستر سيتي قبل لقاء الهلال السعودي، فيتو 
سر زيارة فينجر لتدريبات مانشستر سيتي قبل لقاء الهلال السعودي، فيتو 

ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي عبر منصة إكس صورًا لزيارة فينجر لتدريبات الفريق ومصافحة حارة بينه وبين المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الإنجليزي، حيث جاءت زيارة المدرب الفرنسي لمقابلة لاعبه السابق الإيفواري الحبيب كولو توريه نجم آرسنال الأسبق والذي تدرب تحت قيادة فينجر لسنوات.

وانضم توريه إلى الجهاز المعاون للمدرب الإسباني بيب جوارديولا بداية من بطولة كأس العالم للأندية بعد أن عمل مساعدًا من قبل في ليستر سيتي الإنجليزي.

مانشستر سيتي يخوض مرانه استعدادا للهلال السعودي

فيما خاض فريق مانشستر سيتي تدريباتهم الجماعية استعدادًا لمواجهة الهلال السعودي بدور الـ16 لكأس العالم للأندية.

 

موعد مباراة الهلال السعودي ضد مانشستر سيتي

وتقام مباراة الهلال السعودي ضد مانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل 1 يوليو، في تمام الرابعة صباحًا، وتنقلها شبكة قنوات إم بي سي السعودية على الهواء مباشرة، كما تنقلها منصة دازن.

وحقق فريق الهلال السعودي إنجازًا عربيًّا فريدًا، بعد أن نجح في تحقيق فوز ثمين على باتشوكا المكسيكي بهدفين دون مقابل، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

الهلال النادي العربي الوحيد الذي يتأهل لثمن النهائي

وأصبح الهلال السعودي هو الفريق العربي الوحيد، الذي تمكن من حصد بطاقة التأهل لدور الستة عشر في النسخة الحالية من مونديال الأندية بنظامها الجديد، بعد أن ودعت كل الأندية العربية من الدور الأول وهي الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي والعين الإماراتي.

 

واحتل الهلال السعودي وصافة المجموعة الثامنة بمونديال الأندية بخمس نقاط، ليرافق ريال مدريد متصدر المجموعة بسبع نقاط إلى دور الستة عشر، ويضرب الزعيم موعدا مع مانشستر سيتي الانجليزي متصدر المجموعة السابعة.

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

 

وسجل سالم الدوسري هدف الهلال الأول في الدقيقة 22 ثم سجل ليوناردو الهدف الثاني في الدقيقة 94 ليقود فريقه للفوز والتأهل برصيد 5 نقاط في المركز الثاني.

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