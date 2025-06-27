الجمعة 27 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شاهد، أهداف مانشستر سيتي في مرمى يوفنتوس بكأس العالم للأندية

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

سحق مانشستر سيتي منافسه يوفنتوس بنتيجة 5-2، في المباراة التي انتهت منذ قليل، على ملعب كامبنج وورلد، ضمن ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

في الشوط الأول، سجل لمانشستر سيتي، جيريمي دوكو وبيير كالولو لاعب يوفنتوس بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 9 و26، بينما أحرز تيون كوبمينيرس هدف اليوفي في الدقيقة 11.

 

 

ومع الدقيقة 52 جاء الهدف الثالث بعدما أرسل ماتيوس نونيز عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء قابلها هالاند بتسديدة في المرمى الخالي داخل الشباك.

 

وجاء الهدف الرابع لمانشستر سيتي بعد عدة تمريرات من لاعبي السيتي انتهت عند فيل فودين الذي قابلها بتسديدة داخل الشباك معلنًا الهدف الرابع بالدقيقة 69.

 

وعزز سافينيو الفوز لمانشستر سيتي بعد إحراز الهدف الخامس من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 75.

 

موقف يوفنتوس ومانشستر سيتي في المجموعة

كان فريقا يوفنتوس ومانشستر سيتي قد حسما تأهلهما إلى دور الـ16 من مونديال الأندية عن المجموعة السابعة، بعد وداع العين الإماراتي والوداد المغربي بشكل مبكر.

 

وتفوق يوفنتوس في أول جولتين بفارق الأهداف بعدما فاز على العين الإماراتي 5-0 والوداد المغربي بنتيجة 4-1، بينما اكتفى مان سيتي بالفوز بهدفين دون رد على الوداد، قبل أن يكتسح العين بسداسية في الجولة الثانية.

تشكيل يوفنتوس أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو.

خط الدفاع: لويد كيلي – نيكولو سافونا – بيير كالولو.

خط الوسط: فيليب كوستيتش – ويستون ماكيني – مانويل لوكاتيلي – ألبرتو كوستا.

خط الهجوم: تيون كوبمينيرس – دوشان فلاهوفيتش – نيكولاس جونزاليس.

 

تشكيل مانشستر سيتي ضد يوفنتوس 

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، مانويل أكانجي، روبن دياز، ريان آيت نوري.

خط الوسط: تيجاني ريندرز، رودري، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: سافينيو، جيريمي دوكو، عمر مرموش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة كأس العالم للأندية بطولة كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية مانشستر سيتي ضد يوفنتوس مانشستر سيتي مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس يوفنتوس ومانشستر سيتي

مواد متعلقة

ريال مدريد في مواجهة الحسم أمام سالزبورج.. ومهمة صعبة للهلال أمام باتشوكا.. استمرار غياب الفتى المدلل للتشكيل الملكي.. وفرص صعبة للزعيم من أجل التأهل لدور الـ16 بمونديال الأندية

صدام بين مانشستر سيتي ويوفنتوس الليلة لحسم صراع صدارة المجموعة السابعة بمونديال الأندية.. لقاء منتظر من عمر مرموش.. ومباراة تحصيل حاصل للوداد المغربي والعين الإماراتي

خوان جارسيا يعلق على انضمامه لبرشلونة

محمود عاشور حكما للفيديو بمباراة العين الإماراتي والوداد المغربي بكأس العالم للأندية

كرة اليد، موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب

أرقام ضعيفة لـ رامي ربيعة مع العين الإماراتي (فيديو)

ريال مدريد يتسبب في إقالة لجنة الحكام باتحاد الكرة الإسباني

8.2 مليون يورو تنتظر ريال مدريد بدور الـ16 في مونديال الأندية

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للبلوجر محمد فرج الشهير بـ"أم عمر" بعد تعرضه لحادث مروع (صور)

رسالة نارية من رامي رضوان للرد على شائعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

بث مباشر مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج بكأس العالم للأندية 2025

مانشستر سيتي يسحق يوفنتوس بخماسية ويتصدر مجموعته في مونديال الأندية

بعد تسريب "اتفاق غزة"، سموتريتش يهدد بإسقاط نتنياهو

سالم الدوسري يقود هجوم الهلال السعودي أمام باتشوكا في كأس العالم للأندية

ماكرون يحذر من "السيناريو الأسوأ" بعد الضربة الأمريكية على النووي الإيراني

الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

موعد عودة خدمات البريد الإلكترونية بعد توقفها مؤقتا

3 جنيهات انخفاضًا للأحمر، أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 26 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

مبلغ خرافي.. راتب كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 27 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 27 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 27 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية