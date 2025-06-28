وزير الرياضة يتفقد الأنشطة والفعاليات بالمدينة الشبابية ببورسعيد (صور)

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، عددٱ من الأنشطة الرياضية بالمدينة الشبابية والرياضية ببورسعيد، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ومحمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة.

محافظ بورسعيد ووزير الشباب والرياضه بالمدينه الشبابيه، فيتو

محافظ بورسعيد وزير الشباب والرياضه يستعرضان مجموعه من المشروعات الرياضيه

استعرض الوزير والمحافظ عددٱ من الانشطة والفعاليات الرياضية ومنها "المشروع القومي للياقة البدنية، تنمية رياضية لاطفال التوحد، 1000 بنت.. 1000 حلم لكرة القدم للانسات، Her world "هير وورلد" في كرة السلة للانسات، مشروع اللياقة البدنية لذوي الاحتياجات الخاصة، مشروع اللياقة البدنية للمرأة"، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الادارة المركزية للتنمية الرياضية.

محافظ بورسعيد ووزير الشباب والرياضه بالمدينه الشبابيه، فيتو

الاهتمام بالانشطه الرياضيه انعكاسا لسياسه الدوله

أكد الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على أن تكون الأنشطة والمبادرات المنفذة على أرض الواقع انعكاسٱ حقيقيٱ لسياسة الدولة نحو بناء الإنسان المصري بدنيا، ونفسيا، ومجتمعيٱ.

محافظ بورسعيد ووزير الشباب والرياضه بالمدينه الشبابيه، فيتو

البرامج داخل المدينه الشبابيه ببورسعيد تساعد على اتاحه الفرص المتكافئه

كما أكد وزير الشباب والرياضة أن البرامج التي يتم تنفيذها اليوم داخل المدينة الشبابيةوالرياضية ببورسعيد يجسد استراتيجية الوزارة الهادفة إلى إتاحة الفرص المتكافئة أمام جميع فئات المجتمع، خاصة المرأة وذوي القدرات الخاصة، لممارسة الرياضة ضمن بيئة آمنة وشاملة، وايضا التمكين الرياضي والاجتماعي والاقتصادي لهن ولجميع أفراد المجتمع.

محافظ بورسعيد يشيد بالمنشات الرياضيه بالباسلة

ومن جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بتواجده مع شباب بورسعيد الواعد، خلال جولته التفقدية على عدد من المنشآت الرياضية والمراكز الشبابية، التي تُعد صرحًا حقيقيًّا لدعم طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات.

واضاف محافظ بورسعيد مؤكدا بأن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بملف الشباب والرياضة، باعتبارهم محور التنمية الشاملة، لافتٱ أننا في محافظة بورسعيد نعمل باستمرار على تطوير البنية التحتية الرياضية، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لاحتضان المواهب وتنمية قدراتهم.

محافظ بورسعيد يعرب عن فخره الانشطه الرياضيه والفنيه بالباسلة

وأعرب المحافظ عن فخره بما شاهده من أنشطة رياضية وفنية، تؤكد وعي وموهبة أبناء بورسعيد، وتُعبر عن روح الانتماء والإبداع لديهم، مؤكدا على دعم المحافظة الكامل لكل المبادرات التي تهدف إلى تمكين الشباب، وفتح آفاق جديدة أمامهم للمشاركة الفعالة في بناء وطنهم.

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