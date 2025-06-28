مفكرش يتحرك، إكرامي يشن هجومًا على الشناوي بعد خروج الأهلي من مونديال الأندية (فيديو)

هاجم إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق، محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأحمر الحالي، بعد أدائه في المباراة الأخيرة للفريق في كأس العالم للأندية 2025، أمام بورتو البرتغالي، والتي استقبل خلالها 4 أهداف.

وقال إكرامي ببرنامج "اللعيب في المونديال" على “MBC” مصر: "الهدف الثالث الذي جاء بالرأس خلال مباراة بورتو شاهدنا الشناوي يتقدم ثم عاد للمرمى، ولكن كان عليه أن يقف مكانه، ثم الهدفين الثاني والرابع ألوم الشناوي عليهما بالطبع، هو لم يفكر حتى أنه يتحرك على الكرة رغم أن زاوية الرؤية واضحة بالنسبة له".

وأضاف: "للأسف حصل تحفيل على الشناوي من الجمهور وهذا كلام عيب، وارد إن الحارس يخطئ لكن لا يصح كل ما يحدث معه، فإذا تحدثنا على أخطاء الشناوي يجب الحديث عن الهجمات التي أهدرها باقي اللاعبين مثل أشرف بن شرقي والتي كانت كفيلة بجلب الفوز للفريق".

إكرامي يحلل بالتفصيل أداء محمد الشناوي في مباراة بورتو: اللوم على الشناوي "ده مافكرش يتحرك"



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وودع النادي الأهلي، بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الوقت الحالي بالولايات المتحدة الأمريكية، التي أقيمت بنظام جديد يشمل 32 ناديا، على أن تقام كل 4 سنوات.

الأهلي شارك للمرة العاشرة في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية الحالية، بعد 9 مرات سابقة حقق فيها 4 ميداليات برونزية.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية أوقعت النادي الأهلي في المجموعة الأولى، بجانب أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وتعادل الأهلي أمام إنتر ميامي في لقاء الافتتاح، وخسر من بالميراس 2-0 في الجولة الثانية، قبل أن يتعادل في مباراة الجولة الثالثة مع بورتو 4-4، ويودع المسابقة.

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