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رياضة

قبل انطلاق دور الـ16، المباريات الأكثر حضورا للجماهير في مجموعات مونديال الأندية

كأس العالم
كأس العالم

شهد دور المجموعات في مسابقة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة حتى 13 يوليو المقبل، حضورا جماهيريا تخطى المليون ونصف متفرج في 12 ملعبا وتسجيل 144 هدفًا.

المباريات الأكثر حضورا 

ونشر الاتحاد الدولي فيفا مجموعة من الإحصائيات الخاصة بدور المجموعات في المسابقة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحضور الجماهيري في الملاعب بلغ 1.667.819 متفرجًا، بمتوسط 34.746 متفرجًا في المباراة الواحدة.


وشهدت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا وأتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب روز بول في لوس أنجلوس، أكبر حضور جماهيري بلغ 80.619 متفرجًا، في حين تابع 70.248 متفرجًا مواجهة ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي في شارلوت.

وفي المركز الثالث، جاءت مباراة ريال مدريد وسالزبورج النمساوي (64.811)، وتلتها مواجهة بايرن ميونيخ الألماني وبوكا جونيورز الأرجنتيني على ملعب هارد روك في ميامي (63.587)، فيما حضر مباراة ريال مدريد والهلال السعودي 62.415 متفرجًا.

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