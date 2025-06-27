ليفربول يتعاقد مع فريدي وودمان لدعم حراسة المرمي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده رسميا مع حارس المرمى فريدي وودمان، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع نادي بريستون نورث إند.

وأكد ليفربول ، عبر بيان نشره على موقعه الرسمي، أن وودمان البالغ من العمر 28 عاما، وقع عقدا مع الريدز لتدعيم مركز حراسة المرمى قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويملك وودمان خبرة كبيرة في الملاعب الإنجليزية، حيث شارك في 138 مباراة مع بريستون خلال ثلاث سنوات، وحقق جائزة أفضل لاعب في الفريق لموسم 2022-2023.

كما سبق له تمثيل عدد من الأندية أبرزها نيوكاسل يونايتد، وسوانزي سيتي، وكيلمارنوك، بالإضافة إلى مشاركته الدولية السابقة مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا.

ومن المقرر أن ينضم وودمان إلى تدريبات ليفربول التحضيرية للموسم المقبل تحت قيادة ارني سلوت، والتي تقام في مركز أكسا التدريبي بداية من الشهر المقبل.

كما أعرب وودمان عن سعادته بالانضمام إلى ليفربول، مشيرا إلى أن النجم المصري محمد صلاح كان "أصعب خصم واجهه في مسيرته"، معلقا: "من المذهل أن ألعب بجواره الآن".

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