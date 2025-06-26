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رياضة

مونديال الأندية، إنتر ميلان يصعق ريفر بليت بثنائية ويصعد لدور الـ16 بجدارة (فيديو)

إنتر ميلان وريفر
إنتر ميلان وريفر بليت

كأس العالم للأندية، تأهل إنتر ميلان الإيطالي إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على نظيره ريفر بليت الأرجنتيني، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الخميس، على ملعب "جيها فيلد" بمدينة كانساس في مواجهة حاسمة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.

بهذه النتيجة يتأهل إنتر ميلان لدور الـ 16 رفقة فريق مونتيري المكسيكي، فيما ودع ريفر بليت الأرجنتيني البطولة رفقة أوراوا الياباني.

أهداف إنتر ميلان ضد ريفر بليت 

وجاءت ثنائية إنتر ميلان عن طريق  فرانشيسكو بيو إسبوزيتو وأليساندرو باستوني في الدقائق 72 و3+90.

وتضم المجموعة الخامسة كلًّا من: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني.

تشكيل إنتر ميلان ضد ريفر بليت 

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تشكيل ريفر بليت ضد إنتر ميلان

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جدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية 2025

  1. إنتر ميلان - 7 نقاط
  2. مونتيري  5 نقاط
  3. ريفر بليت - 4 نقاط
  4. أوراوا ريد دايموندز - بلا نقاط

 ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي أول فريقين من كل مجموعة، حيث تُلعب المباريات بداية من هذا الدور بنظام خروج المغلوب، حتى النهائي المقرر يوم 13 يوليو المقبل على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.

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التشكيل الرسمي لمباراة إنتر ميلان ضد ريفر بليت في كأس العالم للأندية

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