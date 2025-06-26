مونديال الأندية، إنتر ميلان يصعق ريفر بليت بثنائية ويصعد لدور الـ16 بجدارة (فيديو)

كأس العالم للأندية، تأهل إنتر ميلان الإيطالي إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على نظيره ريفر بليت الأرجنتيني، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الخميس، على ملعب "جيها فيلد" بمدينة كانساس في مواجهة حاسمة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.

بهذه النتيجة يتأهل إنتر ميلان لدور الـ 16 رفقة فريق مونتيري المكسيكي، فيما ودع ريفر بليت الأرجنتيني البطولة رفقة أوراوا الياباني.

أهداف إنتر ميلان ضد ريفر بليت

وجاءت ثنائية إنتر ميلان عن طريق فرانشيسكو بيو إسبوزيتو وأليساندرو باستوني في الدقائق 72 و3+90.

72' ⚽ GOAL – ESPOSITO!



He finally breaks through for @Inter!



A composed finish gives them the lead late on 🔵⚫



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #INTRIV pic.twitter.com/OrgS5pKThQ — DAZN Football (@DAZNFootball) June 26, 2025

⚽ BASTONI SEALS IT!



Alessandro Bastoni steps up and puts the match to bed for @Inter!



They're leading their group and advancing to the R16 🔵⚫



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #INTRIV pic.twitter.com/AMLnNqOXzf — DAZN Football (@DAZNFootball) June 26, 2025

وتضم المجموعة الخامسة كلًّا من: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني.

تشكيل إنتر ميلان ضد ريفر بليت

تشكيل ريفر بليت ضد إنتر ميلان

جدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية 2025

إنتر ميلان - 7 نقاط مونتيري 5 نقاط ريفر بليت - 4 نقاط أوراوا ريد دايموندز - بلا نقاط

ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي أول فريقين من كل مجموعة، حيث تُلعب المباريات بداية من هذا الدور بنظام خروج المغلوب، حتى النهائي المقرر يوم 13 يوليو المقبل على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.

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