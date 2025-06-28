أهالي شارع الشاطوري بالدقي يستغيثون لوقف مذبحة الأشجار الأثرية

استغاثت الدكتورة سهير لطفي، رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية رئيس صندوق مكافحة الإدمان بمجلس الوزراء الأسبق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، وسكان شارع أحمد الشاطوري – بالدقي، من قطع الأشجار الأثرية بالشارع.

وقالت الدكتورة سهير لطفي في استغاثتها للمسئولين: “أرفع إليكم هذه الاستغاثة العاجلة لإنقاذ الأشجار الأثرية الموجودة بالشارع، والتي تتعرض في هذه الأيام لمجزرة تحت دعوى أنها على وشك السقوط”.

وأضافت أن ما يحدث يخالف توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص الحفاظ على البيئة وزيادة المسطحات الخضراء، كما يتعارض مع مبادرة "100 مليون شجرة" التي تهدف إلى مواجهة التغيرات المناخية وتحسين جودة الحياة في المدن.

وناشدت المسئولين التدخل الفوري لإيقاف هذه المذابح، وتكليف لجنة فنية متخصصة من وزارة البيئة والجهات المعنية لمعاينة الأشجار ميدانيًا، وتقييم حالتها بشكل علمي محايد، مع مراجعة كيفية إصدار قرار الإزالة أو التشويه بشكل غير مدروس، لضمان ألا تتكرر مثل هذه التصرفات التي تضر بالصالح العام، وتفقد الشوارع المصرية جزءًا من هويتها البيئية والجمالية.

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