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إرشادات هامة لمرضى خمول الغدة الدرقية خلال الصيام

خمول الغدة الدرقية،
خمول الغدة الدرقية، فيتو
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تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نشر إنفوجرافات سلسلة "صوموا تصحوا" بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنشر التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك. 

 

وتحدثت نهى محمد، باحث مساعد المناعة، عضو وحدة التغذية العلاجية، معهد تيودور بلهارس للأبحاث، إرشادات هامة لمرضى خمول الغدة الدرقية خلال الصيام، بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث.

 

 كيف يتناول مريض خمول الغدة الدرقية دواءه خلال الصيام؟
 

 يُفضل الالتزام بمواعيد تناول الدواء بدقة لتحقيق الامتصاص الأمثل.
 

 يمكن تناول الدواء بعد أذان المغرب مباشرةً على معدة فارغة مع الماء فقط.
 

 الانتظار ساعة كاملة قبل تناول الطعام أو 4 ساعات بعد الإفطار قبل أخذ الجرعة.
 

الجرعة الثانية يمكن تناولها قبل السحور بساعتين لضمان الامتصاص الأمثل.


 الالتزام بهذه المواعيد يساعد على تحقيق أقصى فائدة علاجية.

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